Für CSU-Granden wie Horst Seehofer und sicher auch andere indigene Bewohner des Freistaates gilt Bayern ja als Vorstufe zum Paradies - in Ludwig Thomas Versepos "Heilige Nacht" erweist sich das tief verschneite Alpenvorland indes als schwieriges Pflaster für die Heilige Familie. Auf der Suche nach einer Herberge werden die schwangere Maria und ihr Mann Joseph immer wieder abgewiesen und mit der Hartherzigkeit der Reichen konfrontiert. Die einfachen Bauern und Handwerker begreifen dagegen das Wunder dieser Nacht. Der Moderator, Autor und Regisseur Michael Harles, der vor allem für den BR arbeitet, hat Thomas in bairischem Dialekt geschriebene Weihnachtslegende, die zu seinen beliebtesten Werken gehört, am Mittwochabend in der stimmungsvoll illuminierten Kirche St. Aegidius vorgetragen. Musikalisch flankiert wurde Harles in Keferloh vom Grasbrunner Dreigesang und Zitherklängen, lauschen durften seiner Vortragskunst dreifach geimpfte Besucher (sowie zweifach Geimpfte und frisch Getestete). Und natürlich nimmt die bayerisch-biblische Geschichte trotz anstrengender Schneewanderung ein gutes, quasi das Paradies vorbereitendes Ende: Der Herr Jesu ward geboren.