Ein Weihnachten in schwerer Zeit: In Oberhachings Bahnhofsstraße haben die Geschäftsleute Christbäume aufgestellt, um Adventsstimmung zu verbreiten.

Von Bernhard Lohr, Landkreis München

Manchen ist der Einkauf der Weihnachtsgeschenke ein Graus. Sie hetzen sich ab, und wenn dann aus Lautsprechern "Jingle Bells" ertönt, die Deko blinkt und ihnen ein Plastik-Nikolaus ein "Hohoho" hinterher ruft, möchten sie am liebsten flüchten. Doch was ist, wenn die Einkaufsstraßen in der dunklen Jahreszeit ein allzu tristes Bild abgeben? Auf Beschluss des Stadtrats hin hat Unterschleißheim in der Bezirksstraße wegen der Energiekrise die leuchtenden Sterne und Girlanden dieses Jahr weggelassen. Stadträtin Heidi Kurz von der Freien Bürgerschaft beklagte jüngst, sie höre viel Kritik, auch von Spaziergängern, die nach 16 Uhr nur noch eine dunkle Straße vorfänden. "Das wird Einbußen geben." Doch die Meinungen gehen auseinander. Und eine Abfrage bei Geschäftsleuten quer durch den Landkreis zeigt: Die Stimmung in den Einkaufsmeilen ist trotz Inflation und vieler Probleme gar nicht so schlecht.

Detailansicht öffnen Buchhändlerin Gertraud Wolejnik hat in ihrem Geschäft in Unterschleißheim die Beleuchtung reduziert. (Foto: Moses Omeogo)

So mag zum Beispiel Gertraud Wolejnik von der Buchhandlung "Art & Weise" an der Bezirksstraße gar nicht jammern. So umwerfend sei die Weihnachtsbeleuchtung in der Straße sonst auch nicht gewesen, sagt sie und berichtet, selbst ihre Beleuchtung im Laden reduziert zu haben. Abends seien die Geschäfte sowieso zu, wenn die leuchtenden Sterne die Straße noch erhellten. "Wenn man Weihnachtsstimmung braucht, kann man auf den Weihnachtsmarkt gehen." Der ist in Unterschleißheim am Rathaus mit allem Lichterglanz an allen Adventswochenenden. Eva Glatzeder vom gleichnamigen Modehaus sagt, die Menschen in der Stadt seien wegen der Deko zwiegespalten. Selbst will sie sich gar nicht positionieren. Das Geschäft jedenfalls laufe gar nicht schlecht.

Detailansicht öffnen Eva und Heinz Glatzeder von Mode Glatzeder in Unterschleißheim können sich auf ihre Stammkunden verlassen. (Foto: Florian Peljak)

Die Inhaberin, die mit ihrem Mann Heinz seit 34 Jahren den Laden betreibt, führt das auf ihre Stammkunden zurück und auf Service. "Wir sind eigentlich ein Fossil." Sie berate, bestelle auf Wunsch und biete Änderungen an. Die Kunden schätzten das und hielten die Treue. Die viele warme Winterware, die sie eingekauft habe, komme gut an. Zudem findet eine Initiative Anklang, die die Werbegemeinschaft "Einkaufen in der Bezirksstraße" auch wegen des Verzichts auf Weihnachtsbeleuchtung gestartet hat. Man hat auf die Idee von Martina Haasemann von der Korbinians-Apotheke hin bei den Werkstätten von Menschen mit Behinderung der Pfennigparade Kerzen machen lassen, die nun an Kunden verschenkt werden. Die Kerzen seien bald alle weg, sagt Glatzeder.

Detailansicht öffnen In früheren Jahren gab es in der Bezirksstraße Weihnachtsdekoration. Heuer wird darauf bewusst verzichtet, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. (Foto: Robert Haas)

Die Kommunen haben ihren adventlichen Lichterglanz ganz unterschiedlich dosiert. Unterhaching verzichtet auf den großen Einfallstraßen auf Deko, im Ortszentrum gibt es sie dafür weiter. Allerdings sind dort nur wenige Geschäfte. Der Weihnachtseinkauf findet eher im Gewerbegebiet statt. In Haar hat man an der Leibstraße die Sterne und Girlanden reduziert. Johannes Geiger hat dort zwei Schuhläden und ist CSU-Gemeinderat. Er sagt, es helfe schon, wenn eine gewisse "Romantik"-Stimmung erzeugt werde. "Wenn das Licht im Schaufenster aus ist, meint der Kunde, das Geschäft ist zu." Geigers Geschäft ist nicht so sehr von Weihnachten abhängig. Er hofft jetzt auf kalte Temperaturen oder Schnee. Das zählt für ihn.

Detailansicht öffnen Johannes Geiger in Haar ist froh, dass etwas Weihnachtsatmosphäre auch dieses Jahr sein darf. (Foto: Claus Schunk)

Bei solchen Debatten wie über das Weihnachtsgeschäft und die Attraktivität von Einkaufsstraßen geht es immer auch darum, wie der stationäre Einzelhandel überhaupt überleben kann. Haar arbeitet gerade an einem Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept. In diesem Zusammenhang gibt es einen Runden Tisch mit den Ladenbesitzern an der Leibstraße. Und da, wo über viele Jahre wenig bis nichts vorankam, macht Johannes Geiger mit dem neuen CSU-Bürgermeister Andreas Bukowski Fortschritte aus. "Da ist jetzt eine ganz andere Energie dahinter", sagt er. Man denke über einen Marktsonntag nach. Und natürlich ist auch ein Umbau der Straße Thema, mit mehr Qualität für Fußgänger zum Flanieren und Shoppen.

Detailansicht öffnen Ute Sturm glaubt auch für die Zukunft an die Attraktivität der Bahnhofstraße in Gräfelfing. (Foto: Stephan Rumpf)

Untersuchungen zeigten, dass der Einzelhandel in der Münchner Innenstadt in der Pandemie besonders gelitten hat. In der Peripherie aber, in Unterschleißheim, Gräfelfing und auch Oberhaching, lief es besser. Viele lernten schätzen, nicht in der überfüllten S-Bahn in die City fahren zu müssen. In der Gräfelfinger Bahnhofstraße erhält der schon vor Jahren totgesagte Einzelhandel gerade Verstärkung. Zwei Geschäfte kommen hinzu: ein Feinkostladen mit Whisky und Zigarren sowie eine Eisdiele, in der es auch feine Schokolade gibt. Ute Sturm, die einen Käseladen betreibt, erinnert sich, wie ihr ein Großhändler vor vielen Jahren das Aus für die Läden an der Bahnhofsstraße vorhergesagt hat, das dann nicht kam. Für den Erhalt der Weihnachtsbeleuchtung hat sie sich als Gemeinderätin der IGG stark gemacht. Und die gibt es auch heuer. "Es ist schon so, dass das Atmosphäre bringt", sagt Sturm.

Es gibt weniger Kunden, aber die bringen mehr Geld mit

Von Kollegen hört sie, dass manche wenig Geschäft machten, bei anderen wiederum, der Laden brumme. Die Kunden in Gräfelfing seien zahlungskräftig. "Es sind weniger Menschen unterwegs", sagt Sturm, "aber mit viel höheren Beträgen." Es werde oft bei Qualität auch ohne Blick auf die Preise gekauft. "Wir sind hier in Gräfelfing auf der Insel der Glückseligen." Sabine Strack, Wirtschaftsförderin im Rathaus, sagt zur weihnachtlichen Stimmung auf der Einkaufsmeile: "Meiner Meinung nach spielt das sehr wohl eine Rolle". Auch wenn der Effekt schwer zu beziffern sei. "Der Einzelhandelsstandort bringt sich auch in Erinnerung."

Der Gewerbeverband in Oberhaching hat 60 Christbäume mit Beleuchtung aufstellen lassen. Die Gemeinde hat dagegen bisher auf den üblichen Lichterglanz in der Bahnhofstraße mit vielen Geschäften verzichtet. Christoph Müller-Brandt, Vorsitzender des Gewerbeverbands, betreibt ein Immobilienbüro und wundert sich, dass bisher nichts geschmückt ist. Der Bauhof sei sonst immer sehr zuverlässig, sagt Müller-Brand, habe am 1. Advent die Lichter installiert. "Ich finde es schade", sagt er. Die Lichter wegzulassen, in dem Glauben, das bringe irgendetwas an Einsparung, hält er für wenig überzeugend. "Das ist für mich Symbolpolitik." Den Einzelhandelsstandort hält er aber dank hoher Kaufkraft für stark. Die Gemeinde halte mit einer Aktion wie den "Gleißentalern", einem lokalen Zahlungsmittel, das an Beschäftigte ausgezahlt wird und nur am Ort ausgegeben werden kann, das Geld in Oberhaching. 15 000 Euro würden so jeden Monat im Ort ausgegeben. Müller-Brandt beobachtet, dass viele unter dem Eindruck von Krise und Krieg "bewusster" konsumierten und auch einkaufen würden. Stimmungsvoll darf es dabei seiner Meinung nach gerne zugehen.