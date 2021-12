Woher kommen Adventskranz und Fatschenkindl? Wann begann die Tradition der Christkindlmärkte? Der Münchner Stadtführer Georg Reichlmayr entführt bei einem Angebot der Volkshochschule Oberhaching seine Teilnehmer online auf den Münchner Christkindlmarkt und erzählt die Geschichte der vertrauten Weihnachtsbräuche. Die Veranstaltung am Montag, 13. Dezember, geht von 19 bis 20 Uhr. Die Teilnehmer erhalten den Zugang für die Microsoft-Plattform Teams. Anmeldungen nimmt die VHS telefonisch unter 089/159 23 83 70 oder per E-Mail an info@vhs-oberhaching.de entgegen.