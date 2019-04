5. April 2019, 21:41 Uhr Wegen nicht funktionierender Aufzüge Geharnischter Brief aus dem Haarer Rathaus an die Bahn

Die Verzweiflung einer Frau im Rollstuhl, die bei ihrer Ankunft am Haarer Bahnhof nicht mehr weiterkam, hat Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) dazu veranlasst, einen geharnischten Brief an den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG für Bayern, Klaus-Dieter Josel, zu schicken. "Der Zustand am Bahnhof ist unerträglich", schreibt Müller. Hintergrund ist die Dauerbaustelle am Bahnhof. Am Südzugang etwa sind die Aufzüge vom Bahnsteig zur Unterführung seit einem halben Jahr außer Betrieb. Rathauschefin Müller fordert Josel "eindringlich" auf, "sofort tätig zu werden".

Der Anlass für das Schreiben war die E-Mail einer Bahnkundin an das Rathaus, die beobachtet hatte, wie hilflos die Frau mit Rollstuhl am Bahnsteig gewesen war. Sie konnte nur in die Unterführung hinab gelangen, weil ihr zwei Männer zu Hilfe kamen und sie trugen. Nach dem Bau der Rampe auf der Nordseite, den die Gemeinde veranlasst hat, kommt man dort barrierefrei weiter. Im Süden allerdings ist dies aufgrund des defekten Aufzugs weiterhin nicht möglich. Außerdem ist der Bereich derzeit wegen des Umbaus der Treppe ohnehin komplett gesperrt.

Zur Verärgerung im Rathaus hat beigetragen, dass die Bahn mit der zugesagten schrittweisen Inbetriebnahme der beiden Aufzüge nicht vorankommt. So sollte der Bahnsteig von der Nordseite über Rampe und Aufzug von Anfang April an wieder barrierefrei erreichbar sein. Doch "erst nach beharrlichem Nachhaken", wie Müller schreibt, habe die Bahn eingeräumt, dass sie weitere vier Wochen benötige, weil Leitungen verlegt werden müssten. Dass die Bahn nun von einem "ehrgeizigen Ziel" spricht, lässt Müller auch an dieser Zusage zweifeln. Sie fordert von Josel, bis Anfang Mai die Barrierefreiheit herzustellen. "Die Haarer und auch ich, wir sind am Ende unserer Geduld."