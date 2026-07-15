Das Brunnenfest in Dornach hat Tradition. Aber ob es aktuell eine gute Idee ist, sich um eine sprudelnde Wasserstelle zum Feiern zu versammeln, während andernorts wegen Wasserknappheit die Brunnen abgeschaltet werden? Diese Frage kommt möglicherweise so manchem in dem Aschheimer Ortsteil in den Sinn, wenn er in seinem Terminkalender den 1. August dafür einträgt. Denn auch Dornach hängt an der Trinkwasserversorgung der Stadtwerke München (SWM), und die haben diese Woche eine Wassersparverordnung erlassen. In und um München gelten von sofort an Beschränkungen bei der Nutzung von Trinkwasser. Im Landkreis München sind neben Dornach auch Garching, Neubiberg, Neuried, Unterföhring und Unterhaching sowie der Oberschleißheimer Ortsteil Neuherberg betroffen.