4. März 2019, 21:59 Uhr Warnhinweis Gefährliche Reise

Autofahrer müssen mit wandernden Kröten rechnen

Wenn der Frühling naht, machen sich auch wieder die Amphibien auf den Weg zu ihren Laichplätzen. Sobald die Abendtemperaturen fünf Grad Celsius übersteigen, müssen Autofahrer mit wandernden Lurchen rechnen. Insbesondere bei regnerischem Wetter heißt es auf mit Amphibien-Warnschildern gekennzeichneten Straßen und Wegen laut Landratsamt mit Einbruch der Dämmerung "Runter vom Gas".

In Bayern seien zehn von 19 Amphibienarten gefährdet. Besonders dramatische Rückgänge gab es unter anderem bei den im Landkreis München vorkommenden Arten Gelbbauchunke, Wechselkröte und Laubfrosch. Auch der Teichmolch und der Grasfrosch mussten zuletzt auf die amtliche "Vorwarnliste".

Das Verschwinden der Tiere hat Konsequenzen fürs Ökosystem. Zum einen fressen die Lurche Käfer, Spinnen, Würmer, zum anderen sind sie selbst wichtige Beutetiere für Vögel, Reptilien und Säugetiere. Autofahrer könnten aktiv mithelfen Amphibien vor dem Aussterben zu retten - wenn sie im Straßenverkehr besonders auf diese Tiere achteten und langsam fahren, betont das Landratsamt. Hausbesitzer sollten ihre Kellerschächte auf hineingefallene Lurche überprüfen und dieses gegebenenfalls befreien.

An Straßen mit starken Wanderbewegungen werden laut Landratsamt derzeit Schutzzäune aufgestellt und Eimer eingegraben. Wenige Strecken mit besonders starker abendlicher Laichwanderung würden über die Nachtstunden vollständig gesperrt, andere seien nur eingeschränkt befahrbar. Ein geringes Tempo ist nach Angaben der Behörde wichtig, denn schon bei Geschwindigkeiten von mehr als 30 Kilometern pro Stunde würden Amphibien alleine durch den Luftdruck getötet. Zahlreiche Helfer seien im Einsatz, um Schutzzäune zu betreuen und Tieren beim Überqueren von Straßen zu helfen. Gegen Ende der Paarungssaison würden die Zäune wieder abgebaut. Zwar tragen die Helfer Warnwesten, Autofahrer sollten dennoch vorsichtig sein.

Wer noch mithelfen möchte, kann sich im Landratsamt an Michael Wagner wenden, Telefonnummer 089/62 21 23 67. Er koordiniert den Einsatz an den 21 bekannten Wanderwegen im Landkreis. Dazu gehören etwa die Zufahrt zum Poschinger Weiher in Unterföhring, die Ottostraße in Ottobrunn und der Postweg auf Höhe des Tennisplatzes in Taufkirchen.