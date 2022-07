Der Münchner Kocherlball erinnert jedes Jahr daran, dass sich die Dienstboten früher zu Tanz und anderen Vergnügungen im Englischen Garten trafen, während ihre Herrschaften am Sonntagmorgen in der Kirche weilten. Deshalb beginnt er traditionell um 6 Uhr. Für das Morgendanzl in der Waldwirtschaft Großhesselohe am Sonntag dagegen mussten die Brauchtumsfans nicht zu so einer unchristlichen Zeit aufstehen, sie drehten erst nach acht Uhr ihre Runden auf dem Tanzboden des Biergartens. Noch später aufstehen konnten des Burgfests in Grünwald, wo am Samstagabend Isarindianer Willy Michl im Burghof auftrat.

Detailansicht öffnen Der Liedermacher Willy Michl beim Burgfest in Grünwald. (Foto: Claus Schunk)