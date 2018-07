26. Juli 2018, 22:21 Uhr Waldbrände Hilfe für Griechenland

Viele Griechen haben alles verloren bei den Waldbränden der vergangenen Tage. Die in München ansässige Initiative des Heiligen Georg will wenigstens das dringend Benötigte sammeln: Medikamente wie Fucidine-Salbe, Betadine-Lösung, Verbandsmaterial, Lebensmittel mit langer Haltbarkeitsdauer. Spenden nimmt am Sonntag, 29. Juli, von 12 Uhr an Agios Georgios, Gollierstraße 55, sowie die Griechisch-Orthodoxe Metropolie, Ungererstraße 131, entgegen.