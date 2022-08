Interview von Korbinian Eisenberger, Ebersberg

Die Gaspreise steigen und die Menschen hamstern Brennholz. Viel früher als sonst bekommen die Holzbauern in der Region um München Bestellungen - und mehr davon. Wie bekommt man jetzt noch Holz - und zu welchem Preis? Werner Fauth, der Vorsitzende der Privatwaldbesitzer in Ebersberg und München-Ost, hat Antworten. Der 58-jährige Ayinger hat gerade Hafer gedroschen und das Getreide in den Hänger verladen. Fürs Gespräch hält er den Bulldog an.