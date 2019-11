SPD tritt auch in Straßlach an

Die SPD hat nun auch in Grünwald und Straßlach-Dingharting bei einer gemeinsamen Versammlung ihre Kandidatenlisten für die Gemeinderatswahl kommenden März aufgestellt. Während es in Grünwald darum geht, die beiden derzeitigen Plätze zu verteidigen, ist in der Nachbargemeinde die SPD derzeit nicht im Gemeinderat vertreten und tritt nach Jahren der Abstinenz in dem Gremium erstmals wieder mit einer eigenen Kandidatenliste an.

In Grünwald wird die Liste von den beiden amtierenden Gemeinderäten Achim Zeppenfeld und Edith Wassermann angeführt. Zudem bewerben sich Johann Peter Weigl, Kerstin Thiel, Peter Schipfer, Margrit Kempf-Zeppenfeld, Reinhard Mages, Jürgen Wagner und Karl-Heinz Wellm. In Straßlach-Dingharting führen Alexander Schulze-Schönherr und Ina Steidle das Bewerberfeld an, zudem haben sich Siegfried Zinkeisen, Rita Steidle und Uwe Bredendiek aufstellen lassen. Die SPD unterstützt in Straßlach-Dingharting den amtierenden Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei) bei seiner erneuten Kandidatur.

Vor fünf Jahren hatten sich die beiden SPD-Ortsvereine im Isartal zu einem gemeinsamen zusammengeschlossen. Dessen Vorsitzende Ramona Greiner kandidiert jedoch nicht für den Gemeinderat in Grünwald oder Straßlach-Dingharting, da die 32-Jährige inzwischen in Unterhaching wohnt.