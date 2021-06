Die Grünen in Unterschleißheim lassen sonst keine Gelegenheit aus, für ihre Interessen zu werben. Doch bei der Bundestagswahl haben sie sich in einem einseitigen Schritt Zurückhaltung auferlegt. Stadträtin Brigitte Huber verkündete, dass die Partei bei "dieser Bundestagswahl freiwillig darauf verzichten" werde, eigene Plakatständer aufzustellen. Dieser Zusage ging eine Niederlage im Stadtrat voraus: Die Grünen waren mit dem Antrag gescheitert, die Plakatierungsverordnung zu ändern, die ein Plakatieren mit beweglichen Plakatständern und auf Grundstücken außerhalb von Verkehrswegen sechs Wochen vor der Wahl ausdrücklich erlaubt.

Die Diskussion über Sinn und Unsinn einer solchen Plakatschlacht kurz vor einer Wahlentscheidung wird in Unterschleißheim regelmäßig geführt. Die Grünen führten einmal mehr an, dass das viele doch nur als störend oder Verschandelung ansähen. Zudem bestünden viele Plakate aus Plastik. "Diese Art von Plakat-Werbung ist in jeder Hinsicht Ressourcenverschwendung und damit aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß." Es würden nur Straßen, Kreuzungen, Bushaltestellen zugestellt. Auch an fast jedem Laternenmast, Baum oder Verkehrsschild hingen Plakate. Das könne man sich einfach sparen.

Stefan Krimmer (CSU) warnte davor, sich mit einem Verzicht "selber zu beschneiden". Die Parteien hätten einen Auftrag zur politischen Willensbildung. Er erlebe in vielen Gesprächen keineswegs, dass sich die Leute über die Plakate ärgerten, im Gegenteil. Thomas Breitenstein (SPD) wollte vom Rathaus gerne ergänzend geprüft sehen, wie man mit illegal gehängten Plakaten umgehen könnte und fragte, ob es nicht möglich wäre, die Zahl der Plakate schlicht zu begrenzen. Doch das erübrigte sich, weil der Grünen-Antrag bei einem Patt von 15 zu 15 Stimmen zur Behandlung abgelehnt wurde.

Dabei hätten die Grünen gar nicht sämtliche Plakate verbannen wollen. Die zentralen großen Plakatständer, die alle Parteien nutzen können, wären ausgenommen gewesen. Und man hätte auch ein paar mehr davon aufstellen können. Auf diese städtischen Wände wollen sich die Grünen nun beschränken. "Wir werden lediglich die Plakattafeln der Stadt, sowie einige wenige, angemietete Litfaßsäulen oder Großtafeln nutzen."