Andreas Bukowski, 40, ist Vorsitzender des Gewerbeverbands und der CSU in Haar. Auch wenn er nicht zum Bürgermeister wird, will er sich beruflich neu orientieren.

Der CSU-Bürgermeisterkandidat in Haar kämpft mit der Androhung rechtlicher Schritte gegen rufschädigende Aussagen über angebliche berufliche Schwierigkeiten. Andreas Bukowski war bis Ende des Jahres 2019 Geschäftsführer der Styx Naturcosmetics GmbH in Hohenlinden. Er schied dort am 31. Dezember aus, was am 9. März auch über das Portal "Unternehmensregister" öffentlich bekannt gemacht wurde. Laut Bukowski geschah das alles nach langer Vorlaufzeit in Absprache mit dem Unternehmenschef Wolfgang Stix. Er wolle sich neuen Aufgaben zuwenden, sagt Bukowski. Am liebsten würde er Bürgermeister in Haar werden, andernfalls würde er sich eventuell im Bereich Kommunalberatung selbständig machen.

Dass die Deutschland-Vertretung der österreichischen Firma Styx, die Bukowski aufgebaut hat, tatsächlich eine relativ kleine Firma ist und in den Jahren 2016 und 2017 ein negatives Jahresergebnis auswies, hat bei den politischen Gegnern des Bürgermeisterkandidaten zu heftigen Spekulationen geführt, die auch in der Gemeinde ihre Runde machten. Bukowski sah sich da und dort am Ort mit solchen Aussagen konfrontiert und bekam schließlich eine E-Mail zugespielt, in der ein SPD-Gemeinderatskandidat behauptet, Bukowski habe seine Firma "in den Sand gesetzt".

Die Aufforderung, die Verbreitung dieser Aussage zu unterlassen, hat der Kandidat nach Aussagen von Bukowski am Donnerstag unterschrieben, kurz bevor er weitere rechtliche Schritte ergriffen hätte. "Ich will das nicht", sagt der 40-Jährige, doch er könne es nicht zulassen, dass solche falschen Dinge kursierten.

"Das kann den Ruf beschädigen." Er habe in einem für Naturkosmetik in Deutschland weitgehend gesättigten Markt innerhalb kurzer Zeit einen soliden Marktanteil für die Firma Styx erarbeitet, betont Bukowski. Im Anschluss habe er massiv investiert und negative Ergebnisse in Kauf genommen. Die aktuelle Bilanz weise wieder schwarze Zahlen auf, sagt Bukowski. Ein Nachfolger könne auf ein "schönes Fundament" aufbauen. Mit Blick auf die Wahl sei die Verbreitung falscher Nachrichten fatal, aber auch mit Blick auf eine möglich spätere Tätigkeit als Berater im kommunalen Bereich könne er sich so etwas nicht leisten, sagt Bukowski.

Was der 40-jährige Quereinsteiger in die Kommunalpolitik beruflich macht, war tatsächlich schon früh von Interesse. Schließlich übernahm Bukowski noch vor dem CSU-Vorsitz in Haar die Führung des Gewerbeverbands Trudering-Haar, um dann auch in seinem Wahlkampf Wirtschaftsthemen nach vorne zu schieben. Eine Steilvorlage bot ihm dabei, dass in Panasonic und dem Pharmakonzern MSD, der Ende 2021 Haar verlässt, zwei Unternehmen der Gemeinde den Rücken kehren, mit denen ein Großteil der Gewerbesteuereinnahmen wegbricht. Bukowski warf daraufhin dem SPD-geführten Rathaus vor, die Wirtschaftsförderung vernachlässigt zu haben und riet, freilich immer mit seiner beruflichen Erfahrung im Hintergrund, endlich neue Wege in der Firmenakquise zu gehen.

Dass die politische Auseinandersetzung im Gemeinderat und der Wahlkampf in Haar mit großer Härte geführt werden, beklagen alle Beteiligten spätestens seit der Kommunalwahl vor sechs Jahren immer wieder. Zuletzt wehrte sich Bürgermeisterin Gabriele Müller von der SPD gegen von der CSU erhobene Vorwürfe, sie würde für ihre Feier zu ihrem 60. Geburtstag über Gebühr Steuermittel ausgeben, was Müller kürzlich im Gemeinderat erst zu einer Stellungnahme in eigener Sache veranlasste, dass dem natürlich bei weitem nicht so sei.