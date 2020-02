Der Wahlkampf läuft und so mancher Gemeinderat hat schlaflose Nächte. Wird der Wähler dafür sorgen, dass er wieder die Ehre hat, die Geschicke der Gemeinde mitzubestimmen? Es ist ja durchaus ein schönes Gefühl, einen Stammplatz im Rathaus zu haben, vor allem in Grünwald, wo spätestens um 20 Uhr bei der Gemeinderatssitzung ein appetitlicher Geruch nach Fleischpflanzerln in die Nase zieht und die wohlverdiente Brotzeit für die schwer arbeitenden Lokalpolitiker ankündigt. Besonders angenehm ist es für die Mehrheitsfraktion. Denn wie die Abstimmung ausgeht, ist meist schon von vornherein klar. Sehr gerne möchten die meisten wieder mit von der Partie sein. Woran aber könnte eine Wiederwahl scheitern? Vielleicht an so etwas Banalem wie einer Sehschwäche. CSU-Gemeinderat Gerhard Sedlmair hat als Wahlhelfer bei der letzten Wahl erlebt, dass im schlecht beleuchteten Keller der Bürgerhauses einige Menschen ihre Brille vergessen hatten. Haben sie womöglich ihr Kreuz an der falschen Stelle gemacht? Das kann dieses Mal nicht passieren: Die Gemeinde wird Lesehilfen bereithalten.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.