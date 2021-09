Protokoll von Claudia Wessel, Straßlach-Dingharting

Markus Tschurtschenthaler stammt aus Südtirol aus der Gemeinde Innichen im Hochpustertal. Er lebt seit 1991 in Deutschland, davor war er an verschiedene Stationen in Europa und als Kellner auf Karibik-Kreuzfahrt. Von 1997 bis 2013 war er Inhaber der Trattoria La Bruschetta in der Nymphenburger Straße in München, seit 2012 ist er Inhaber des Waldhauses Deininger Weiher und seit 2016 Inhaber des Waldhauses zur alten Tram, beide in Straßlach-Dingharting.

Anders als die meisten meiner Gäste, mit denen ich als Wirt ins Gespräch komme, und die größtenteils unentschlossen sind, weiß ich ganz genau, wen ich wählen würde. Mit der Politik bin ich zurzeit allerdings im Großen und Ganzen zufrieden. Auch mit der Corona-Politik. Wenn man andere Länder anschaut, geht es uns doch hier recht gut. Auch die Gelder für uns Gastronomen während des Lockdowns flossen hier reichlicher und besser als etwa in Italien oder Spanien. Zumindest habe ich das von Kollegen in diesen Ländern gehört, beschwören kann ich es nicht. Die bekamen weniger oder gar nichts und sind schwer am Jammern. Hier dagegen lief es zwar anfangs etwas zögerlich, aber dann doch in ausreichendem Maße.

Wir hatten außerdem das Glück, dass wir auch während des Lockdowns unseren Kiosk am Waldhaus Deininger Weiher hatten und viele Spaziergänger vorbeikamen. Natürlich haben wir unsere Gäste vermisst. Aber es hat ja sein müssen, das hatte ja alles seine Berechtigung. Es waren ja keine Zwangsmaßnahmen, die vom Himmel gefallen sind. Das ein oder andere Detail stelle ich allerdings schon in Frage. Als wir um 22 Uhr zusperren mussten etwa und die Leute dann woanders weiter gefeiert haben, habe ich mich gefragt, ob das wohl sinnvoll war. Ich glaube nicht, dass es noch mal einen Lockdown geben wird, da bin ich mir eigentlich sicher. Aber mit Einschränkungen rechne ich schon. Womöglich dürfen nur noch Geimpfte bei uns einkehren, wie es auch in Italien sein wird. Die meisten Kollegen in Italien finden das in Ordnung.

Ich würde natürlich schon gerne wählen bei der Bundestagswahl, aber ich bin nicht gerade verzweifelt, dass es diesmal nicht geht. Ich hoffe einfach auf eine vernünftige Wirtschafts- und Umweltpolitik, und auch auf mehr Tierwohl - nein, ich bin kein Vegetarier. Welche Partei ich wählen würde, möchte ich nicht sagen, aber alles was ganz links ist, würde ich nicht wählen. Die Politik insgesamt verfolge ich hier in Deutschland intensiver als die in Italien. Allein durch die Diskussion mit meinen Gästen. In Italien wähle ich immer, per Briefwahl.

Fast ein Fünftel der Bevölkerung im Landkreis München sind keine deutschen Staatsbürger. Viele dieser Menschen leben schon lange hier, zahlen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Doch selbst wenn sie EU-Bürger sind, dürfen sie in Deutschland auf nationaler Ebene nicht wählen. An dieser Stelle erzählen bis Mitte September einige von ihnen, wie sie auf die Bundestagswahl blicken.