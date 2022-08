Von Udo Watter, Grünwald

Reden, zuhören, nachdenken, lernen - große, existenzielle Fragen im Zeichen gesellschaftlichen Miteinanders und im Geist der Aufklärung stehen im Fokus der Vorträge, die der Grünwalder Verein "Freundeskreis der Evangelischen Akademie Tutzing" in diesem Sommer veranstaltet. Bereits im Juni und Juli waren hochkarätige Referenten zu Gast in der Gemeinde, nach einer kleinen Pause während der Ferien gibt es nun zwei weitere Veranstaltungen.

Am Donnerstag, 15. September, kommt der Journalist und Biologe Lothar Frenz und wird sich im evangelischen Gemeindezentrum an der Wörnbrunner Straße der nicht ganz unwichtigen Frage widmen "Wer wird überleben?". Frenz schreibt für die Zeitschrift Geo und ist Autor mehrerer Bücher. Zudem produziert er für das ZDF und den NDR Naturdokumentationen und ist generell einer, der gern auf Entdeckungsreise geht: mal vor der Haustür, mal in der Mongolei, mal in Papua-Neuguinea. "Wie soll unsere Erde aussehen? Bietet sie genug Platz für die ständig wachsende Menschheit und alle anderen Lebewesen? Wer soll, wer darf mit uns hier leben - und wer nicht?". Es sind sehr grundsätzliche Fragen, die an diesem Abend in Grünwald behandelt werden. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Eine Woche später ist Eva Ehrlich, die Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde Beth Shalom in München, im Gemeindezentrum der Thomaskirche zu Gast. Ehrlich, die auch Publizistin und Herausgeberin des größten jüdischen Online-Dienstes in deutscher Sprache ist, wird mit Christian Stalter, dem Pfarrer der Thomasgemeinde, ins Gespräch kommen. Zwar ist bekannt, dass die europäische Kultur und die christliche Religion durch den Einfluss des Judentums geprägt sind, aber das konkrete und detaillierte Wissen hält sich in Grenzen. In Grünwald wird es um Fragen gehen wie "Was ist für das liberale Judentum kennzeichnend?" oder "Wie ist die Rolle der Frau im liberalen Judentum?". Und: "Wie kam es überhaupt zur Gründung von Beth Shalom, wie sieht heute das Gemeindeleben aus?" Der Diskussionsabend am Donnerstag, 22. September, beginnt ebenfalls um 19.30 Uhr.

"Jetzt ist es Zeit, Informationen und Meinungen auszutauschen und sich ein Bild von den Problemen und den Chancen zu machen, mit denen sich die Gesellschaft als Ganzes und jeder einzelne Mensch konfrontiert sieht", erklärt Karin Jacobs-Zander vom Leitungsteam des Freundeskreises. Der fühlt sich, wie der Name andeutet, dem Geist der evangelischen Akademie in Tutzing verbunden. Der Eintritt zum Vortrag beträgt zehn, für Mitglieder des Freundeskreises acht Euro. Beide Abende werden live gestreamt und können später auf dem Youtube-Channel "Thomasgemeinde Grünwald" angeschaut werden.