Alle Welt weiß es: Hotzenplotz ist der gefährlichste Räuber im Land. Und der bärtige Finsterling ist mal wieder ausgebrochen, weil Wachtmeister Dimpfelmoser unvorsichtig war. Seppel und Kasperl sind entschlossen, den Räuber wieder einzufangen - und haben eine Idee: Sie wollen ihn auf den Mond schießen. Das Theater-Ensemble TGSM (Theatergruppe Siemens München und Süd-München) zeigt am Sonntag, 21. November, in der Grundschule Neubiberg "Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete" - ein Stück für Kinder ab fünf Jahren, nach Otfried Preußler und bearbeitet John von Düffel. Beginn ist um 16 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am 4. Dezember in der Messestadt Riem und am 12. Dezember im Kleinen Theater Haar. Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse gibt es bei den Spielstätten.