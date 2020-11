Von Iris Hilberth, Landkreis

"Hallo Kinder. Ich bin der Bürgermeister von Baierbrunn und lese euch heute aus einem meiner Lieblingsbücher vor: ,Kamfu mir helfen'. Da geht's um einen Elefanten, der hinfällt und sich den Rüssel verknotet..." Würde es einen Vorlesewettbewerb für Rathauschefs geben, Patrick Ott hätte sicher Chancen auf den Bundessieg. Der Bürgermeister aus dem Isartal hat eines von acht Videos gestaltet, mit denen der Landkreis in diesem Jahr den Vorlesetag für Kinder digital bestreitet. Und dabei trägt Ott seine Geschichte so anschaulich und unterhaltsam vor, dass er glatt bei der Sendung mit der Maus anfangen könnte.

Detailansicht öffnen Baierbrunns Bürgermeister Patrick Ott liest anschaulich und unterhaltsam wie ein Profi. (Foto: Landratsamt München/Youtube)

Vor 16 Jahren hat die Stiftung Lesen diesen Aktionstag ins Leben gerufen, um ein Zeichen für das Vorlesen zu setzen. Normalerweise kommen im November allerlei Prominente mit ihren Lieblingsbüchern in die Kindergärten und Grundschulen. Um den Vorlesetag im Corona-Jahr 2020 nicht ganz ausfallen zu lassen, haben Landrat Christoph Göbel und einige Bürgermeister sowie Schüler des Gymnasiums Höhenkirchen-Siegertsbrunn ihre Vorlese-Stunde auf dem Videoportal Youtube hochgeladen. (https://t1p.de/vorlesetag-lkm-2020). Göbel, der aus "Die unendliche Geschichte" liest, betont die tragende Rolle des Lesens und Vorlesens für Bildung und Spracherwerb: "Schon frühe Leseförderung weckt bei Kindern die Neugierde auf Texte und hat immensen Einfluss auf ihren Wortschatz. Durch Erzählungen lernen unsere Kinder neue Ausdrücke, prägen sich anspruchsvollere Satzmuster ein und beherrschten erwiesenermaßen deutlich mehr Wörter als Kinder, denen nicht vorgelesen wird."

Vorteil des digitalen Vorlesens ist für die Kinder nicht nur, dass sie gleich mehrere Geschichten hören können, sie lernen auch gleich verschiedene Bürgermeister kennen. Da ist Maximilian Böltl aus Kirchheim, der locker auf der Büchereicouch sitzt und den "Bücherfresser" in die Kamera hält. Auch Ullrich Sander aus Taufkirchen hat die Bibliothek gewählt, um aus "Tiger im Gepäck" zu lesen. Andreas Kemmelmeyer, Bürgermeister von Unterföhring, hat es sich auf einem grünen Sessel gemütlich gemacht, um die Kinder für den "Mondscheindrachen" zu begeistern. Bei Susanna Tausendfreund aus Pullach, die aus "Willkommen in der Waldschule" liest, hat es sich im Garten sogar die Katze auf dem Vorlesetisch bequem gemacht. Eine Ahnung davon, wie es in so einem Rathaus aussieht, bekommen die Kinder bei dem Beitrag aus Unterhaching. Am Stehpult des Sitzungssaal, wo sonst politische Reden gehalten werden, sagt der Bürgermeister: "Grüß Gott, mein Name ist Wolfgang Panzer, ich darf heute vorlesen." Auf dem Programm steht diesmal nicht der Haushalt, sondern "Der schnelle Hase".