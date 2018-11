12. November 2018, 17:22 Uhr Vorlesetag Die wunderbare Welt der Worte

Schon die Kleinsten lauschen gebannt, wenn ihnen jemand vorliest. Sie tauchen ein die Welt von Rotkäppchen oder aber in moderne, spannende Geschichten. Beim Vorlesetag ist es das Ziel, Begeisterung für das Lesen zu wecken und Kinder bereits früh mit dem geschriebenen Wort in Kontakt zu bringen.

Am 16. November ist wieder bundesweiter Vorlesetag. In Taufkirchen etwa schwärmen 81 Freiwillige aus, um Kinder und Jugendliche für Bücher zu begeistern. Auch Prominente schlagen Seiten auf.

Von Iris Hilberth, Taufkirchen

"Oh Bär", sagte der Tiger, "ist das Leben nicht unheimlich schön, sag!" "Ja", sagte der kleine Bär, "ganz unheimlich und schön".

Es gibt Passagen aus Kinderbüchern, die vergisst man nie. Die kennt man noch auswendig, wenn man bereits in die achte Klasse geht und es eine gefühlte Ewigkeit her ist, dass man sie immer und immer wieder vorgelesen bekommen wollte. Janoschs "Post für den Tiger " ist eines der Bücher, das viele Kinder oft anschleppen mit der Aufforderung: "Liest du mir was vor?" Wer kann da schon nein sagen? Mama, Papa, Oma, Opa, Tante. Alle haben sie Seite um Seite, Buch um Buch gelesen, während der Bub sich ankuschelte und zugleich so aufmerksam lauschte, dass er den Vorleser sofort korrigierte, wenn der sich mal verlesen hatte. Sogar der Onkel, eigentlich Programmierer und eher für den Sport als für die Bücher zuständig, fand Gefallen am Vorlesen. Und bei der Geschichte über den "Kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat", lachten beide sich jedes Mal schlapp, wenn die Ziege mal wieder "Ich mach so", sagte und "klackediklack" eine Menge malzbonbonfarbene Knöllchen ins Gras purzeln ließ, "die dem Maulwurf fast schon gefielen".

Unvergessen ist auch der Winter, in dem eine Erkältungskrankheiten der nächsten folgte und das Inhalationsgerät im Dauergebrauch war. Nichts ist langweiliger für Kinder als zu inhalieren. Zum Glück fand sich im Regal noch ein richtig dickes Buch. Nach 428 Seiten "Die unendliche Geschichte" war der Husten endlich weg.

Positiver Einfluss auf die Entwicklung von Kindern

Vorlesen ist wichtig. Es habe einen sehr positiven Einfluss auf die Entwicklung von Kindern haben Studien der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung Die Zeit und der Deutsche Bahn Stiftung gezeigt. Demnach verfügen Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, über einen deutlich größeren Wortschatz als Gleichaltrige ohne Vorleseerfahrung. Sie haben im Schnitt bessere Noten und später mehr Spaß am Selbstlesen und im Umgang mit Texten. Aber: In etwa jeder dritten Familie in Deutschland bekommen Kinder von ihren Eltern zu selten oder nie vorgelesen.

Deswegen haben die beiden Stiftungen mit der Zeit vor 14 Jahren den bundesweiten Vorlesetag ins Leben gerufen. Ziel ist es, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt zu bringen. An diesem Freitag, 16. November, lesen in ganz Deutschland wieder Ehrenamtliche in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken oder Buchhandlungen Kindern vor. Auch im Landkreis wird in vielen Gemeinden zum Buch gegriffen. Unter den Vorlesern sind auch Prominente wie ein Bürgermeister und eine Ministerin.

In Taufkirchen liest Autor und SZ-Redakteur Alex Rühle

Gleich an viele verschiedene Orte schickt Brigitte Gebert, die Leiterin der Gemeindebücherei Taufkirchen, ihre "Leseritter" mit einem Packen Bücher unter dem Arm. Insgesamt 81 Freiwillige haben sich bei ihr gemeldet, um in den Grundschulen, der Mittelschule, der Realschule, der Mittagsbetreuung und im Hort zu lesen. Zwischen 15 und 16 Uhr können Kinder auch im Wolfschneiderhof, in der Volkshochschule, der Bücherei, im Bürgertreff, im Jugendkulturzentrum und im Kultur- und Kongresszentrum den Geschichten lauschen. "Es ist ein Riesending", schwärmt Gebert, die sich freut, so viele Vorleser gefunden zu haben.

Kinder im Alten von sechs bis zwölf Jahren können an diesem Tag Lesepunkte sammeln und bei der Abschlussveranstaltung um 17.30 Uhr im Ritter-Hilprand-Hof an einer Verlosung teilnehmen. Hier wird dann Autor und SZ-Redakteur Alex Rühle aus seinem Buch "Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst" vorlesen. Zuvor wird um 15 Uhr Taufkirchens Bürgermeister Ullrich Sander den Kindern vorlesen, voraussichtlich ein Märchen oder eine Sage, wie Büchereichefin Gebert verrät.

Auch sie sagt: "Durch Vorlesen bekommen Kinder einen ganz anderen Wortschatz, sie lernen andere Welten und Lebensweise kennen." Daher sei es auch wichtig, Kindern auch noch vorzulesen, wenn sie selbst schon lesen können, "es macht auch einfach Spaß", sagt sie.

Man darf beim Vorlesen auch ausschmücken

In ihrer Einrichtung veranstaltet sie regelmäßig Vorlesestunden für Kindergartenkinder, mit einer "Lese-Oma". Auch beim Vorlesetag am Freitag werden viele Senioren dabei sein, aber auch Jüngere hätten sich gemeldet. Obwohl jeder sicher schon mal vorgelesen hat, ein paar Tipps haben sie alle bekommen: "Lesen Sie den Text nicht in einem Stück vor, Kinder möchten gerne Fragen stellen", heißt es etwa. Man dürfe auch Textabschnitte kürzen oder ausschmücken. Auch solle man sich nicht beirren lassen, wenn etwa Unruhe aufkommen. "Platzieren Sie unruhige Kinder möglichst neben sich", raten die Veranstalter. Wichtig ist: "Die eigene Freude beim Vorlesen!"

Die wollen die Vorleser auch in Unterföhring vermitteln. Dort findet der Vorlesetag zwischen 14 und 18 Uhr in der Gemeindebibliothek statt. Auf dem Programm stehen unter anderem "Der kleine Drache Kokosnuss" und "Die Olchis". Und wer gerne mal eine Geschichte von einer echten Ministerin vorgelesen haben möchte, der kann sich freuen, wenn er in Unterhaching den Kindergarten "Villa Farbenfroh" besucht. Dort liest Kerstin Schreyer um 10 Uhr das Buch "Gute Nacht, Fledermaus! Guten Morgen, Eichhorn!"