Von Iris Hilberth

Das Landratsamt arbeitet mit Hochdruck an der Planung der Corona-Impfungen im Landkreis. Bis jedoch am 15. Dezember die ersten Dosen verabreicht werden können, sind noch einige organisatorische Hürden zu nehmen. Fest steht bereits, dass zunächst drei Impfzentren im Norden, Osten und Süden eingerichtet werden. Der Standort Haar ist mit dem Gebäude des ehemaligen Schulungszentrum des Bundesnachrichtendiensts "definitiv" Mitte Dezember einsatzbereit, wie Landrat Christoph Göbel (CSU) am Freitag in einem Telefonat bestätigte. Auch in Unterschleißheim, wo in Containern geimpft werden soll, sei bis dahin alles eingerichtet. Das dritte Zentrum ist in Oberhaching in der Sportschule vorgesehen, die derzeit pandemiebedingt geschlossen hat.

Laufen die Einrichtungen im Vollbetrieb, könnten jeweils mindestens 350 Personen täglich behandelt werden. Zwischen 110 000 und 120 000 Einwohner zählen zum Zuständigkeitsgebiets jedes Zentrums, das Würmtal ist den Nordgemeinden zugeordnet, zum Süden zählen das Hachinger Tal und das Isartal. Zudem soll es mindestens fünf mobile Teams pro Standort geben, die die Alten- und Pflegeheime sowie zu Hause betreute, nicht mobile Menschen mit Impfstoff versorgen.

Genau für diese Teams gibt es noch einiges zu klären, bis sie mit ihrer Arbeit beginnen können. Die niedergelassenen Hausärzte können die Impfung nicht übernehmen, weil der Impfstoff bei einer Temperatur von minus 70 Grad gelagert und dann schnell verabreicht werden muss, was in den wenigsten Praxen möglich ist. Deshalb wird die Aufgabe allein in der Hand dieser Teams liegen, dessen personelle Ausstattung auch noch nicht feststeht. Es wird laut Landratsamt damit gerechnet, dass pro Patient 40 Minuten eingeplant werden müssen.

Wie viele Personen allerdings zu welchem Zeitpunkt für Impfungen vorgesehen sein werden, ist ebenfalls noch offen. "Bislang gibt es noch keine klaren Vorgaben zu der vorzunehmenden Priorisierung, einen Lieferzeitpunkt und Angaben über die Menge des Impfstoffs", teilt das Landratsamt mit. Aber auch wenn es diese Informationen gibt, stelle sich die Frage, wie die Kontaktaufnahme mit den Personen erfolgen könnte, so eine Behördensprecherin. Möglicherweise könnte vorab eine Impfaufklärung durch die Hausärzte erfolgen. "Das ist logistisch ein großes Problem", sagt der Landrat.

Göbel hofft zudem, dass bis dahin die Software, mit der die Impfungen koordiniert werden sollen, funktioniert. Ihm zufolge warten sämtliche Gesundheitsämter darauf. Die Computerprogramme sollen beim Management der Daten helfen, zumal jeder Einwohner innerhalb von voraussichtlich drei Wochen zweimal geimpft werden soll.

Unterdessen ist das Infektionsgeschehen im Landkreis weiterhin hoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 157,8, hinzugekommen sind seit Donnerstag weitere 96 Fälle. Die Anzahl der in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung Verstorbenen erhöhte sich auf insgesamt 112. Laut Landratsamt ist ein Mann Anfang 80 mit multiplen Vorerkrankungen gestorben. Er hatte zuletzt in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis gewohnt.

Auch die Schulen sind weiterhin stark von Corona betroffen: Aktuell sind Klassen aus 40 Bildungseinrichtungen in Quarantäne. Derzeit geschlossen hat die FOS/BOS in Unterschleißheim. Hier werden noch bis einschließlich Montag alle 1000 Schüler digital im Homeschooling unterrichtet. Das Gesundheitsamt hatte zusammen mit der Schulleitung die Entscheidung getroffen, die Bildungseinrichtung insgesamt fünf Tage komplett zu schließen, da aufgrund mehrerer Corona-Fälle etwa 200 Schüler und Schülerinnen in Quarantäne mussten. Laut Landratsamt müssen wegen des klassenübergreifenden Unterrichts häufig halbe Klassen in Quarantäne, nur zur Hälfte findet Präsenzunterricht statt.