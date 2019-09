Der Landkreis Ebersberg gehört dazu, genauso wie das westfälische Münsterland. Die Stadt Flensburg in Schleswig-Holstein und das niedersächsische Hannover machen mit. Die Liste der Kommunen, Regionen und Landkreise, die sich zur Klimaschutzregion erklären, wird stetig länger. Die SPD-Kreistagsfraktion will nun, dass der Landkreis München diesem Beispiel folgt. Am Dienstag, 1. Oktober, entscheidet sich im Ausschuss für Energiewende, Landwirtschafts- und Umweltfragen, ob der Antrag in seiner jetzigen Form angenommen wird.

Durch eine solche Erklärung verpflichten sich die Städte und Kommunen, bei jeder Entscheidung die Auswirkungen auf den Klimaschutz zu prüfen und sich im Zweifelsfall für die klimaschonendere Variante zu entscheiden. Gleiches gilt für die Erklärung zum Klimanotstand, von der die SPD aufgrund der negativen Konnotationen des Begriffs aber absehen wollte, erklärt Ingrid Lenz-Aktas, Fraktionssprecherin der Sozialdemokraten im Kreistag. Die SPD fordert überdies, dass die Auswirkungen sämtlicher Gremienbeschlüsse vorab dokumentiert werden und der Landrat dem Kreistag und der Öffentlichkeit zweimal im Jahr von den Fortschritten und Schwierigkeiten bei der Reduzierung der Emissionen berichtet. Ferner seien Städte, Gemeinden, Unternehmen, Betriebe und Bürger des Landkreises durch den Kreistag zum verstärkten Engagement aufgefordert. Die Ausrufung zur Klimaschutzregion gehe über Einzelbeschlüsse hinaus, die der Landkreis in jüngster Zeit gefasst habe, da ausnahmslos alle Entscheidungen auf Klimafreundlichkeit geprüft würden.

"Genug der schönen Worte, jetzt müssen endlich Taten folgen", findet Lenz-Aktas. Die Ausrufung zur Klimaschutzregion sei die logische Konsequenz und der nächste Schritt in einem Prozess, der mit der Ende 2016 ins Leben gerufenen "29++ Klima. Energie. Initiative." begonnen habe.

Die Verwaltung unter Landrat Christoph Göbel (CSU) sieht das nur in Teilen so. In der Sitzungsvorlage bezeichnet sie eine Erklärung zur Klimaschutzregion als nicht zielführend, da die Klimainitiative des Landkreises und seiner Kommunen bereits weitreichende Vorgaben und Ziele gesetzt habe, die sich mit dem Antrag der SPD-Fraktion in großen Teilen deckten. Der Prüfauftrag für sämtliche Beschlüsse der Kreisgremien gehe hingegen über das bisherige Maßnahmenpaket hinaus und werde grundsätzlich begrüßt. Vorbehalte aber gebe es bei dem gesteigerten Bürokratieaufwand, den solche Prüfungen mit sich brächten, unter anderem mit der Einstellung von Fachpersonal. Die Fraktionen sollen nun mit konkreten Vorschlägen zur Etablierung eines Prüfverfahrens in die Ausschusssitzung gehen.

Christoph Nadler, Fraktionschef der Grünen im Kreistag, befürwortet ein solches Prüfverfahren. Auch bei seiner Partei sei das schon Thema gewesen. Den befürchteten höheren Bürokratieaufwand schätzt er aber als zu bewältigen ein. "Es würde wahrscheinlich reichen, wenn man sich auf fundierte Schätzungen verließe", sagt der Landratskandidat für die Wahlen im kommenden März. Haarkleine Berechnungen seien nicht für jeden der 20 Punkte einer Tagesordnung notwendig.

Die Erklärung zur Klimaschutzregion hält er allerdings für "doppelt gemoppelt" und stimmt der Verwaltung zu. "Inhaltlich deckt sich das mit den Beschlüssen des Kreistages zur 29++-Initiative, auch wenn der Begriff dort nicht explizit genannt wird", betont der Grünenchef.

Sozialdemokratin Lenz-Aktas hingegen empfindet diesen Punkt des Beschlussvorschlags als "totalen Schmarrn". Natürlich sei die Erklärung zielführend. Sie sehe die generelle Befürwortung für die anderen Punkte des Antrags grundsätzlich positiv, auch wenn der Vorschlag der Verwaltung im Großen und Ganzen zu wenig sei und danach klinge, "sich nicht festlegen zu wollen".