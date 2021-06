Von Bernhard Lohr, Haar

Ulrich Bittners Terminkalender ist voll fast bis zuletzt. Noch am Dienstag steht um 17 Uhr eine Besprechung an. Doch dann soll es auch gut sein. Den letzten Arbeitstag nach 50 Jahren Tätigkeit in der Wohnungswirtschaft, nach 36 Jahren bei der Baugesellschaft München-Land und nach 23 Jahren, die er die Gesellschaft als Geschäftsführer leitete, hat sich Bittner freigehalten. Dann soll einen Tag lang Zeit sein, um sich von Weggefährten und Mitarbeitern zu verabschieden und auf das Vergangene zurückzuschauen. Die Nachfolge ist geregelt. Der Jurist Karl Scheinhardt leitet die Baugesellschaft von diesem Donnerstag, 1. Juli, an und wird an zentraler Stelle die wichtige Aufgabe übernehmen, im Landkreis die Wohnungsnot zu bekämpfen.

Das war schon bei der Gründung der Baugesellschaft am 23. Dezember 1953 ihr erklärtes Ziel. Mitten in den turbulenten Jahren der Nachkriegszeit, als Millionen Menschen aus Osteuropa in den Westen drängten und dort in zerstörten Städten und Gemeinden ein neues Zuhause suchten, galt es, den Wohnungsbau anzuschieben. Der Landkreis München, die Kreissparkasse München sowie die Gemeinden Garching, Höhenkirchen, Siegertsbrunn, Ismaning, Oberhaching, Taufkirchen und Unterföhring hoben die Baugesellschaft aus der Taufe. In Haar, Feldkirchen und Garching zog das gemeinnützige Unternehmen in öffentlicher Hand bald Neubauten hoch. Der Wohnungsbestand erhöhte sich mit einem Schlag deutlich, als man 1955 von der Siedlungsgenossenschaft Ottobrunn 136 Wohnungen übernahm.

Detailansicht öffnen Immer viel zu tun gehabt: Ulrich Bittner (links), der bisherige Geschäftsführer der Baugesellschaft, bei einem Spatenstich in Putzbrunn. (Foto: Claus Schunk)

Ulrich Bittner ist Jahrgang 1954. Er hat die Entwicklung der Baugesellschaft viele Jahre verfolgt, schließlich hautnah erlebt und lange geprägt. In der Zeit von 1970 bis 1973 absolvierte Ulrich Bittner die Ausbildung zum Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft bei der GBW AG in München und blieb dort weitere zwölf Jahre als Sachbearbeiter und Teamleiter. 1985 wechselte er als Immobilienkaufmann zuständig für die Bereiche Mietwohnungsverwaltung und Neubau zur Baugesellschaft München-Land. 1990 wurde ihm Prokura erteilt. Seit 1998 zeichnete er als allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer verantwortlich. Bittner ist der dritte Geschäftsführer überhaupt.

Bis ins Jahr 1966 hatte die Baugesellschaft, in deren Aufsichtsrat der Landrat den Vorsitz hat, ihre Büros im Landratsamt am Mariahilfplatz. Dann zog man an die Zeppelinstraße nicht weit entfernt, und seit 1994 ist man in Haar an der Beethovenstraße ansässig. Als Bittner vor 36 Jahren eingestellt wurde, saß noch Joachim Gillessen im Landratsbüro am Mariahilfplatz. Unter dessen Nachfolger Heiner Janik stieg Bittner zum Chef auf und jetzt gibt er seinen Job an seinen Wunschnachfolger weiter, wie er sagt. Seit April hat Bittner diesen eingearbeitet. Karl Scheinhardt, Jahrgang 1969, ist Jurist, kennt die Branche. Er bringt aber auch den Blick von außen mit.

Detailansicht öffnen Karl Scheinhardt wird am 1. Juli Nachfolger von Ulrich Bittner als Geschäftsführer der Baugesellschaft München-Land. Der Jurist kommt von der Kreisbaugesellschaft Tübingen. (Foto: Claus Schunk)

Scheinhardt ist seit mehr als 20 Jahren in der Wohnungswirtschaft tätig. Von 2016 bis Anfang 2021 war er Geschäftsführer der Kreisbaugesellschaft Tübingen, dem kommunalen Wohnungsbauunternehmen des Landkreises Tübingen. Zuvor war er Niederlassungsleiter und Geschäftsführer verschiedener Tochterunternehmen der Gemeinnützige Bayerische Wohnungsgesellschaft (GBW) in München. Die GBW gehörte bis 2013 zu mehr als 90 Prozent der Bayerischen Landesbank, wurde dann aber vom Freistaat verkauft und heißt heute Dawonia. Dass der Freistaat Tausende einst sozial geförderte Wohnungen abtrat, stieß auf massive Kritik. Günstiger Wohnraum drohe so verloren zu gehen.

Derweil rückte die Baugesellschaft München-Land wieder mehr in den Fokus als Instrument in der Hand von Kommunen, das bezahlbaren Wohnraum schafft. Seit dem Jahr 1998, als Bittner die Leitung übernahm, erhöhte sich durch Neubau die Anzahl der Mietwohnungen in der Hand der BML von 2103 auf 2627. In Oberhaching, Ottobrunn, Aschheim, Hohenbrunn, Brunnthal und Aying entstanden zuletzt Neubauten. Die Anzahl der fremdverwalteten Wohnungen stieg von 398 auf 1051. Außerdem wurden etliche Eigentumswohnungen, Seniorenwohnanlagen, Pflegeheime und weitere Sonderbauten errichtet. Jedes Jahr flossen mehrere Millionen Euro in die Modernisierung und Instandhaltung von Wohnungen. Wie Bittner sagt, investiere man kontinuierlich in energetisch höhere Standards und einen Umbau der Wärmeversorgung auf nachhaltige Energien.

Insgesamt hat die Baugesellschaft seit ihrem Bestehen mehr als 4000 Wohnungen errichtet. Im Jahr 2011 wurde die Tochtergesellschaft BML Bauservice GmbH gegründet, die Neubauvorhaben für die Gesellschafter-Kommunen übernimmt. 2017 trat Putzbrunn der Baugesellschaft bei. 27 von 29 Kommunen im Landkreis sind vertreten. Nicht dabei sind Gräfelfing und Grünwald.