24. Februar 2019, 21:54 Uhr Vorausgeschaut: Fasching Von dezent bis vogelwild

Am Unsinnigen Donnerstag beginnt in vielen Städten und Gemeinden im Landkreis München der Faschingsendspurt. In Festhallen wie auch unter freiem Himmel wird getanzt, geflirtet und gefeiert bis zum Kehraus

Von Claudia Wessel

Im roten Plüsch auf dem Fest der Schwarzen: Beim Bürgerball der Grünwalder CSU im Hubertus-Lindner-Saal gehörte am Wochenende der Auftritt brasilianischer Tänzerinnen zum Programm. (Foto: Claus Schunk)

Die närrische Zeit nähert sich ihrem Höhepunkt. Bevor am Aschermittwoch wieder alles vorbei ist, fliegen vom Unsinnigen Donnerstag bis Faschingsdienstag wieder viele Löcher aus dem Käse und wird getanzt, gefeiert und geflirtet, was das Zeug hält. Gelegenheit dazu gibt es viele. Eine kleine Auswahl närrischer Veranstaltungen im Landkreis München.

Unsinniger Donnerstag

Am Donnerstag, 28. Februar, ist Weiberfasching und Männer sollten sicherheitshalber ohne Krawatte ausgehen, es sei denn, sie suchen auf diese Weise Kontakt zu weiblichen Wesen mit Scheren. Frauen können an diesem Unsinnigen Donnerstag von 19 Uhr an in der Bürgerstube Ottendichl feiern. Die Bürgervereinigung Ottendichl lädt dazu ein und lässt natürlich auch Männer in den Saal. Den Unsinnigen Donnerstag haben sich auch die Lehrer der Musikschule Garching für ihr Faschingskonzert ausgesucht. Dieses trägt den Titel "Unerhört und vogelwild" und findet in der Musikschule Garching, Römerhofweg 12B, statt. Das einstündige Konzert beginnt um 19 Uhr.

Faschingssamstag

Am Samstag, 2. März, kann man sich in ausgelassene Stimmung bringen bei einer Veranstaltung des Burschenvereins Höhenkirchen-Siegertsbrunn mit dem Titel "Tanz der heißen Höschen". Tief blicken lässt das Eintrittsalter: Erst ab 18 Jahren darf man dabei sein beim Happening in der Mehrzweckhalle, Bahnhofstraße 12. Etwas dezenter geht es vermutlich zu beim Faschingsball der CSU in Haar im Bürgerhaus Haar, Kirchenplatz 1. Es spielt die 089-Band und es gibt eine Kostümprämierung.

Faschingssonntag

Am Sonntag, 3. März, findet das närrisches Treiben allerorten unter freiem Himmel seine Fortsetzung, so etwa in Unterhaching auf dem Rathausplatz oder in Oberhaching auf dem Hubertusplatz beim Weißbräu, wo die Deisenhofener Burschen Stimmungsmusik, Gegrilltes, Krapfen und natürlich die passenden Getränke anbieten. Auch in Oberschleißheim erwartet die Gäste am Faschingssonntag ein großes Programm. Von 13 Uhr an versammeln sich die Narren auf dem Bürgerplatz, wo die Schleißheimer Vereine und die Soziale Stadt die Faschingsgänger in Stimmung bringen wollen. Bereits traditionell spielen die "Coco-Nuts". Nicht fehlen dürfen die Auftritte der Narrhalla Oberschleißheim und des Schleißheimer Narrenrats. Für die Kinder gibt es Spiele und Kinderschminken. Maskierung ist willkommen. Das Treiben wird um 13 Uhr durch Bürgermeister Christian Kuchlbauer eröffnet.

Rosenmontag

Den Rosenmontag, 4. März, haben sich die Kirchheimer für ihr Faschingstreiben ausgesucht, das REZ (Räter-Einkaufs-Zentrum) in Heimstetten als Örtlichkeit dafür. Es gibt Auftritte der Kinder- und Erwachsenen-Garden der Kirnarra sowie weiteres Showprogramm. Beginn ist um 13 Uhr, Ende gegen 18 Uhr. Auch in Grünwald findet Fasching am Rosenmontag statt und zwar mit dem traditionellen Rosenmontagstheater, einem Laienschauspiel, bei dem meist Gemeinderäte und andere Grünwalder mitmachen. Diesmal sind allerdings nur zwei Gemeinderäte dabei.

Nicht verzichten muss man aber auf eine der Hauptpersonen, den Ex-Wiesn-Wirt Richard Süßmeier. Der 89-Jährige spielt den Richter in dem Stück "Das Damenkränzchen", bekannt aus der Serie "Das Königlich Bayerische Amtsgericht." Die Aufführung im Grünwalder Bürgerhaus Römerschanz beginnt um 19.30 Uhr. Regie führt Rainer Fischer. Auch maskierte Besucher finden Einlass und können anschließend bei Musik und Tanz von Charlys Band im Bürgerhaus weiterfeiern.

Im benachbarten Pullach wird am Rosenmontag das Rathaus gestürmt, traditionell übernehmen "D'Schwanecker Rittersleit" das Kommando im Rathaus und geben es am Faschingsdienstag wieder ab. Für die "Rathaus-Erstürmung" am Rosenmontag, hoffen sie jedenfalls auf die Unterstützung vieler Pullacher. Treffpunkt um 14.30 Uhr ist am Maibaum-Platz. Nach erfolgreicher Belagerung wird bis 18 Uhr bei Essen und Getränken im Rathaus-Foyer gefeiert.

Faschingsdienstag

Den "Rathausschlüssel" geben die Narren in Pullach beim großen Faschingstreiben am Dienstag, 5. März, um 14 Uhr am Kirchplatz zurück. Gefeiert wird dort auch mit den Münchner Schäfflern. Sie kommen um circa 16 Uhr zum Tanz. Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund lässt sich in dieser Saison von der zweiten Bürgermeisterin Cornelia Zechmeister vertreten, die sich als Biene verkleiden will.

In Taufkirchen lädt die Soziale Stadt zur Riesengaudi am Faschingsdienstag in der Eschenpassage. Der "Eschenfasching" beginnt um 14 Uhr, getanzt und gefeiert wird vor und im Bürgertreff. Geboten werden Spiele, Kinderschminken, Kaffee, Krapfen, Sekt und Würstel. Auch Haar, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Garching haben ihr Faschingstreiben auf den Faschingsdienstag gelegt. In Höhenkirchen-Siegertsbrunn kann man sich um 11 Uhr mit einem Weißwurstessen im ETC Klubheim, Kirchenweg 2, stärken, dann um 12.40 Uhr zur Feuerwehr Siegertsbrunn in die Bahnhofstraße 36 wechseln, um die Schäffler tanzen zu sehen, und sich danach in die Faschingsgaudi an der Hohenbrunner Straße zu stürzen, wo es genau um 13.13 Uhr losgehen soll.

Haar feiert den Straßenfasching am Faschingsdienstag von 14 bis 20 Uhr unter dem Titel "Haar geht Maschkera". Der Straßenfasching steigt rund um den Kirchenplatz mit Vereinen, Institutionen, einem DJ, dem Prinzenpaar und vielen anderen mehr. Parallel ist Kinderfasching im Bürgersaal. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Weiterfeiern bis tief in die Nacht ist in Haar an diesem Tag kein Problem. Von 19 Uhr an gibt es im Bürgerhaus den Kehraus mit dem Showprogramm der Kirnarra 2019 sowie der Beerdigung der beiden Prinzen und Tanz. Keine Tischreservierung nötig, der Eintritt ist frei.

In Garching wird mit einem Straßenfasching von 14 bis 19 Uhr auf dem Bürgerplatz gefeiert. Um 15 Uhr tritt die Schäfflerzunft Kirchheim auf, ansonsten gibt es fetzige Musik zum Mittanzen, gratis Kinderschminken und originelle Buden mit Essen und Getränken. Um 15 Uhr tritt die Narrhalla Heidechia Eching auf. Die originellsten Masken werden prämiert.