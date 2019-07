14. Juli 2019, 21:45 Uhr Vorausgeschaut Ein Haus voller Energie

Zehn bewegte und kreative Jahre hat das Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle in Ismaning hinter sich - Grund genug für ein dreitägiges Fest

Von Sabine Wejsada, Ismaning

Mit einem dreitägigen Fest feiert die Gemeinde Ismaning vom 19. bis zum 21. Juli das zehnjährige Bestehen ihres Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle. Neben kulturellen Veranstaltungen wie Musik, Tanz und Theater auf der Open-Air-Bühne gibt es Führungen, Vorträge und Stände mit Kulinarischem. Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag, 19. Juli, um 19 Uhr mit einem Festakt für geladene Gäste. Auf der Open-Air-Bühne im Innenhof unterhält von 22 bis 23.30 Uhr Benno Grieshaber die Besucher mit einer multimedialen Show zu Meisterwerken aus Musik und Fotografie. Der Münchener Künstler kombiniert erstklassige Fotos mit ausdrucksstarker Musik und präsentiert den Zuschauern eine lebendige Bildsprache.

Seit der Einweihung der Kulturstätte sind zehn bewegte und kreative Jahre vergangen, wie es aus dem Ismaninger Rathaus heißt, das soll mit den Bürgern gebührend gefeiert werden. An den drei Veranstaltungstagen sind die Türen des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle für alle barrierefrei und kostenlos geöffnet. Mitwirkende der Feierlichkeiten sind das Blasorchester, die Gemeindebibliothek, die Musikschule, die Volkshochschule im Norden des Landkreises München, das Schlossmuseum und die Gemeinde Ismaning selbst.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Black-Box-Vortrag zum kultivierten Leben der Leuchtenberg-Prinzessinnen, verschiedene Führungen zur Architektur des Hauses sowie zum Sägewerk der Seidl-Mühle, abwechslungsreiche Darbietungen im Innenhof, Ländervorträge, eine Comedy-Show als Sonntagsmatinée, Ehrungen der Gemeinde, ein Sommerkonzert des örtlichen Blasorchesters, Aufführung eines Vokalpianisten, bayerische Gitarrenmusik, ein buntes Kinderprogramm und zum Abschluss unterhaltsame Musik der hauseigenen "Millstreet Big Band".

Das gastronomische Angebot reicht von gegrillten Focaccia über bayerische Burger bis hin zu französischen Crêpes und Galettes. Durstlöscher gibt es am Stand der Brauereigenossenschaft Ismaning. Die Bewirtungsstände sind am Samstag, 20. Juli, von 14 bis 24 Uhr sowie am Sonntag, 21. Juli, zwischen 11 und 22 Uhr durchgehend geöffnet. Am Freitagabend gibt es einen Getränkestand, der von 21.30 bis 24 Uhr Gäste bewirtet. Die Gemeinde bittet die Besucher des Kulturfestes darum, zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen, da die Mühlenstraße während der Veranstaltungen gesperrt ist. Parkmöglichkeiten gibt es am Parkdeck am S-Bahnhof; Behindertenparkplätze befinden sich in der Mühlenstraße. Bei sehr schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen in der Seidl-Mühle statt.

Der Entwurf für das 23 Millionen Euro teure Kultur- und Bildungszentrum stammt von Architekt Bernhard Landbrecht. Ausgangspunkt aller Überlegungen war die denkmalgeschützte Villa des ehemaligen Anwesens Seidl-Mühle. Auf dem Gelände finden sich die Volkshochschule im Nordflügel, die Gemeindebibliothek im Ostflügel sowie Musikschule und Blasorchester im Südflügel. Die zweigeschossige Anlage des Neubaus nimmt insgesamt den Maßstab der ursprünglich vorhandenen Bebauung auf. Im Ostflügel des Neubaus liegt eine vielfältig nutzbare Veranstaltungszone. Der Veranstaltungszone vorgelagert bildet ein großzügiges Sommerdeck mit zwei Freitreppen zudem eine Galerie für Veranstaltungen im Brunnenhof. Aus der alten Säge - auf der Halbinsel zwischen Seebach und Kernbach - wurden die beiden Sägegatter mit Antriebsanlage an ihrem Standort erhalten und in das Inselgebäude mit Lesecafé integriert, das mit der Bibliothek verbunden ist. Bei der Neugestaltung der Anlage wurde das Herzstück des Sägewerks - Gatter und Transmission - in den Gebäudekomplex integriert.

Vom Lesecafé der Bibliothek aus lenken Fenster den Blick auf die beiden Sägegatter, die sich über zwei Ebenen erstrecken. Das historische Riemengetriebe wurde ebenfalls rekonstruiert und findet in der neuen Wasserturbine, die heute das Kultur- und Bildungszentrum mit Energie versorgt, sein zeitgemäßes Pendant. Im Sägewerk finden regelmäßig Führungen statt.

Über Jahrhunderte hinweg versorgte der Seebach Ismaning mit Energie. Die Wasserräder trieben Mühlen und Maschinen an. Schon vor mehr als 800 Jahren gab es hier zwei Mühlen. 1858 kauften Johann Baptist Seidl und seine Frau Barbara, die beide aus Ziegelei-Familien im Münchner Osten kamen, das Anwesen samt Landwirtschaft, Getreide- und Sägemühlrecht. Jahrzehntelang blühte das Geschäft und die Familie genoss hohes Ansehen. Der Hausname wechselte in "Seidl-Mühle". 1905 brannte das Gut nach einem Blitzschlag ab. Zwischen 1906 und 1913 wurde die Anlage als Dreiseithof nach dem neuesten Stand der Technik wieder aufgebaut. Bis in die Nachkriegszeit bewirtschaftete die Familie Seidl den Hof und die Mühlen erfolgreich. Mitte der Fünfzigerjahre gingen die Geschäfte allerdings schlechter, der Mühlenbetrieb lief in der Folge aus. In der Säge wurden nur noch kleinere Aufträge ausgeführt, bis man schließlich den Betrieb gänzlich einstellte und das Gelände sich selbst überlassen blieb. Im Jahr 2002 konnte die Gemeinde das Anwesen kaufen, 2009 wurde das Kultur- und Bildungszentrum eingeweiht. Die Bauzeit betrug zwei Jahre. Seit der Eröffnung fanden in den in den Räumen unzählige Veranstaltungen und Konzerte statt. Die Ismaninger nutzen ihre Seidl-Mühle offenbar mit großen Vergnügen.

Das detaillierte Programm zum Ismaninger Kulturfest mit allen Uhrzeiten ist unter https://seidlmuehle-ismaning.de/10-jahre-seidl-muehle/ einsehbar.