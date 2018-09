3. September 2018, 15:13 Uhr Vorausgeschaut Das Gold der Erdäpfel

Szenen von Kartoffelanbau und Kartoffelernte in Aschheim; Aufnahme von 1959 Aus den Kartoffeln wurde in den Brennereien Rohalkohol gebrannt und dieser dann verkauft. Ortschronist Peter Stilling hat zum Tag des offenen Denkmals Sept. 2018 einen Film über die Brennereien in Aschheim gemacht

Jahrzehntelang waren die Kartoffelbrennereien die heimliche Stütze der Landwirte in der Münchner Schotterebene. Ein historischer Film zeigt, wie die Tradition in Aschheim bis heute überlebt hat.

Von Irmengard Gnau, Aschheim

Peter Stilling erinnert sich noch genau. Es war sozusagen der Duft seiner Jugend. Immer im Herbst lag er in ganz Aschheim in der Luft, würzig, etwas herb. So roch es, wenn die Brennereien arbeiteten. Nach der Kartoffelernte brachten die Bauern einen Teil ihres Ertrags in eine der beiden Brennereien im Ort. Das imposante Backsteingebäude an der Feldkirchner Straße, die alte Brennerei, wurde bereits vor mehr als 110 Jahren errichtet, 1892 gründeten elf große Aschheimer Landwirte dafür eine Genossenschaft. Die kleineren Bauern, die so genannten Gütlerhöfe, zogen 1951 nach und bauten ihrerseits die neue Brennerei an der Ismaninger Straße, unweit dem Platz, wo heute der Maibaum steht, erzählt Stilling, der sich seit einigen Jahren als ehrenamtlicher Ortschronist betätigt. Das Gebäude wurde jedoch später abgerissen, auch die Genossenschaftsbrennerei in Dornach steht heute nicht mehr.

"Ohne die Brennereien hätten die Landwirte in der Münchner Schotterebene nicht so gut überleben können", sagt Stilling. Der harte Boden ließ vor allem Braugerste und Kartoffeln gedeihen. "Die Kartoffeln und der Schnaps waren die Grundlage für das gute Auskommen der Bauern", ist Stilling überzeugt, war diese Form der Weiterverarbeitung doch über Jahrzehnte hin eine willkommene zusätzliche Einnahmequelle. Diese Erinnerungen hat er zum Anlass genommen, seinen bereits erschienenen Filmen über die Aschheimer Vergangenheit nun einen weiteren hinzuzufügen. Am Samstag, 9. September, wird er das Ergebnis über das "Gold" des alten Aschheims beim Tag des offenen Denkmals zum ersten Mal öffentlich vorführen.

Historische Dokumente und Jugenderinnerungen

Legt noch selbst Hand an: Maximilian Schauerte, Gründer und Geschäftsführer der Brennerei "The Duke".

Noch vor einigen Jahrzehnten wurde aus den Kartoffeln, die die Bauern bei der Ernte einfuhren, Rohalkohol in den Brennerein gewonnen.

Der aus den Kartoffeln gebrannt Rohalkohol konnte im Anschluss weiter verkauft werden. Der Aschheimer Ortschronist Peter Stilling hat nun zum Tag des Denkmals 2018 einen Film über die örtlichen Brennereien gemacht.

Wechselhafte Geschichte: Heute sind die Brennereien ein neuer Trend und der Gin aus heimischen Gefilden, den "The Duke" herstellt, quasi ein verfeinerter Erdäpfelschnaps.

In der Destillerie werden Kräuter, Blüten und Gewürze in gemahlener Form der Flüssigkeit zugeführt: Das Ergebnis verträgt sich sehr gut mit Tonic Water.

Heutzutage sind Teile des Destillationsprozesses automatisiert: Hier zu sehen sind Flaschen in der Abfüllanlage.

Darin illustriert Stilling anhand zahlloser Fotos und Filmaufnahmen auch, wie sich die Landwirtschaft in der Region entwickelt hat. Die Kartoffelernte fiel Mitte des vergangenen Jahrhunderts meist in die Zeit des Oktoberfests. Zum Kartoffelklauben reisten damals auch viele Saisonarbeiter an, berichtet Stilling: "Da kamen die Leute aus der Oberpfalz und dem Bayerischen Wald und aus Niederbayern. Da war etwas los in Aschheim!" Aus den geklaubten Erdäpfeln wurde in den Brennereien Maische gemacht und schließlich Alkohol gewonnen. Die Rückstände, Schlempe genannt, kamen wieder in den natürlichen Kreislauf zurück - die Landwirte mischten sie dem Mastfutter für ihre Tiere bei.

Die historischen Dokumente ergänzt Stilling mit seinen Jugenderinnerungen - etwa vom Kartoffelkäfersammeln auf den Feldern. Eine Büchse voll Käfer pro Woche musste er als Schüler sammeln, erinnert sich der ehrenamtliche Ortschronist. "Wir wurden rasch Experten darin, denn war die Büchse voll, durften wir früher nach Hause", erzählt er mit einem Schmunzeln.

Die beiden heute noch bestehenden Brennereien und das Aschheim-Museum vervollständigen den Überblick über die Brennereigeschichte zum Tag des offenen Denkmals. Sie zeigen nicht nur eine Ausstellung zur Historie der Alkoholgewinnung, sondern, was viele Aschheimer mit Freude und Stolz erfüllt, dass auch heute noch im Ort Menschen diese Tradition fortsetzen. Die Genossenschaft hat beschlossen, die alte Brennerei zu erhalten, vor gut einem Jahr sind die Münchner Gin-Hersteller von "The Duke" dort eingezogen. Sie fangen mit ihren destillierten Spezialitäten quasi da an, wo die Aschheimer Genossen einst aufhörten: Sie veredeln angelieferten Alkohol mit Kräutern und weiteren Zutaten.

Rohalkohol für die Industrie

Bis 2011 wurde in der alten Brennerei noch Rohalkohol gebrannt, genau genommen also kein Schnaps, sondern bis zu 97 Prozent starker Alkohol, der meist für die Industrie oder von Pharmakonzernen genutzt wurde. In den Hochzeiten verließen bis zu 3000 Hektoliter pro Jahr den Backsteinbau. Lange wurde der Alkohol in verplombten Fässern abtransportiert, erinnert sich Stilling, und anfangs noch auf Pferdewagen zum Bahnhof nach Feldkirchen gebracht. Dort wurden die Fässer verladen und zum Leuchtenbergring gebracht, wo sich das Zollamt mit der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein befand.

Wegen des 1922 eingeführten Branntweinmonopols waren die Aschheimer wie andere landwirtschaftliche Verschlussbrennereien verpflichtet, ihren Rohalkohol allein an den Staat abzugeben; sie konnten sich im Gegenzug aber darauf verlassen, dass ihnen der Staat ihren Alkohol zu einem festen Preis, meist über dem Marktwert, abkaufte. Das Monopol ist inzwischen abgeschafft, Ende 2017 lief es endgültig aus - solche staatlichen Subventionen soll es in der EU nicht mehr geben, hatten die zuständigen Politiker beschlossen. Den Verlust beim Weiterverkauf auszugleichen, kostete den Bundeshaushalt nach Angaben des Zolls zuletzt etwa 80 Millionen Euro im Jahr.

Gleichwohl halten sich bis heute noch kleinere Obstbrennereien, etwa im alten Mesmerhof in Aschheim wird noch heute gebrannt. Seit 2012 stellt dort die Privatbrennerei "Ascaim" edle Obstbrände, Destillate und Geiste her. Die Inhaber, die Brüder Franz und Christian Böltl, führen am Tag des offenen Denkmals durch ihren Betrieb und bieten an, die Ergebnisse ihrer Arbeit zu verkosten.

Die beiden aktiven Brennereien in der Feldkirchner Straße 1 und der Ismaninger Straße 5 sind am Samstag, 9. September, zum Tag des offenen Denkmals von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Ebenso das Aschheim-Museum, wo um 14 und 16 Uhr kostenlose Führungen starten. Von 18.30 Uhr an zeigt Ortschronist Peter Stilling seinen Film über die Geschichte der Aschheimer Brennereien in der alten Brennerei, Feldkirchner Straße 1; bei gutem Wetter findet die Vorführung im Freien statt.