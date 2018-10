15. Oktober 2018, 00:18 Uhr Vor der Auszählung Warten mit Schuhbeck

Im Landratsamt flimmert um 17.20 Uhr noch Alfons Schuhbeck über den Bildschirm. Ob das Testbild mit seinem Rezept am Ende den Farbmix des künftigen Landtags vorhersagt? Limetten und Ingwer sind da zu sehen, viel Gelb und Grün. Die Grünen sind auch personell stark vertreten, die Direktkandidatinnen Claudia Köhler (Landtag) und Frauke Schwaiblmair (Bezirkstag) haben unter anderem Christoph Nadler als Unterstützung dabei. In der Mitte steht Thomas Jännert von der FDP; er hat übrigens nichts Gelbes an.

Dass die ersten Ergebnisse im Landratsamt so lang haben auf sich warten lassen, hat offenbar eine Erklärung: die hohe Wahlbeteiligung. Aying meldete um 20.04 Uhr als erste Gemeinde ihre Zahlen.

Lange Schlangen haben sich nicht nur in München vor den Wahllokalen gebildet, auch im Landkreis mussten sich die Wähler gedulden. In Unterföhring zum Beispiel, wo in den Klassenzimmern abgestimmt wurde, standen sich die Wähler fast auf den Zehen.