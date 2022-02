Der Historiker und Politologe Duong Keo von der Universität der Bundeswehr München ist mit dem "Voltaire-Preis für Toleranz, Völkerverständigung und Respekt vor Differenz" der Universität Potsdam ausgezeichnet worden. Der mit mit 5000 Euro dotierte Preis wurde Ende Januar in Potsdam überreicht. Keo forscht zur Geschichte der Roten Khmer. Mit seiner Arbeit fördert er laut Pressemitteilung der in Neubiberg ansässigen Bundeswehruniversität die differenziertere und umfassendere Aufklärung über die Geschichte des Völkermords in Kambodscha. Zudem setzt er sich besonders für die Integration der im Land lebenden vietnamesischen Minderheit ein.

Die Universität Potsdam verleiht die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung alljährlich an eine Persönlichkeit, die sich in besonderer Weise für die Freiheit von Forschung und Lehre sowie für das Recht auf freie Meinungsäußerung engagiert. Der Potsdamer Romanistik- und Komparatistik-Professor Ottmar Ette würdigte in seiner Laudatio besonders die Vielzahl von gesellschaftspolitischen Aktivitäten des jungen Forschers, "der sein soziales Engagement zu seinem Forschungsgegenstand gemacht hat, ohne in diesem Engagement nachzulassen".