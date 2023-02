Das Start-up Volocopter testet am Flugplatz in Oberschleißheim Drohnen für die kommerzielle Nutzung. Das Rathaus erfährt nur zufällig davon - was Grüne und SPD ärgert.

Von Bernhard Lohr, Oberschleißheim

Es ist ein großes Versprechen, eine Wette auf eine bessere Zukunft. Statt durch den Großstadtverkehr sollen Waren und schwere Lasten bald durch die Lüfte transportiert werden - so stellt es sich zumindest die 2011 gegründete Volocopter GmbH vor. Dabei setzt das Unternehmen mit Sitz in Bruchsal auch auf den traditionsreichen Standort Oberschleißheim, wo zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Fliegerei in Bayern ihren Anfang genommen hat. Die Firma hat sich in den historischen Junkershallen auf dem alten Flugplatz eingemietet und testet dort bereits ihre "Volo-Drone".

Die beiden im Jahr 1934 errichteten Junkershallen sind denkmalgeschützte und lange Zeit kaum genutzte Industriebauten, die sich in privater Hand befinden. Sie sollen saniert werden, daneben ist eine neue Halle geplant. So lässt das mit dem Projekt betraute Münchner Architekturbüro Brechensbauer Weinhart und Partner verlauten. Das Ziel sei, dort Flugzeuge unterzustellen. Der Fliegerklub Ikarus mit seinen kleinen Propellermaschinen und Seglern ist Nachbar auf dem ältesten noch in Betrieb befindlichen Flugplatz Deutschlands. Etwas weiter westlich liegt die Flugwerft mit der Filiale des Deutschen Museums. Ein Stück weiter im Osten stehen die Hangars für die Hubschrauber der Bundespolizei.

Detailansicht öffnen Die historischen Flugzeughallen in Oberschleißheim wurden 1934 errichtet. (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen Heute werden in den Hallen Flugzeuge gelagert. (Foto: Florian Peljak)

Und neuerdings hat sich hier auch das Start-up Volocopter eingemietet. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Pionier in der Flugtaxi-Branche, in der viele kleine Firmen wie etwa die in Weßling ansässige Lilium aktiv sind. Aber auch die Großen wie Boeing, Airbus oder MTU mischen längst mit. Das Start-up aus Bruchsal arbeitet nach eigener Darstellung an einer "Electric Aircraft Family", zu der außer der Volo-Drone die Fluggeräte Volo-City und Volo-Region sowie ein umfängliches "Urban Air Mobility Ecosystem" gehören. Für kommendes Jahr werden die ersten kommerziellen Flüge angekündigt. So sollen Fluggäste 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris bequem, elektrisch und angeblich auch leise von A nach B gebracht werden.

Doch was ist für Oberschleißheim zu erwarten? Ein Unternehmenssprecher bestätigte der SZ am Dienstag, dass Volocopter "schweres Fluggerät in München testet". Darüber hinaus habe man "noch andere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in diesem Bereich". Mit dem Hinweis, diese seien experimentell und vertraulich, lehnte der Firmensprecher weitere Auskünfte ab.

"Erst machen und dann fragen, das geht an der Stelle nicht"

Dass in den alten Hallen in Oberschleißheim ein Start-up arbeitet, war der Gemeinde selbst erst kürzlich und eher beiläufig aufgefallen. Eine daraufhin eingeforderte Betriebsbeschreibung war am Montagabend Thema im Bauausschuss des Gemeinderats, wo sich einige wegen der unangemeldeten Tätigkeiten verärgert zeigten. Fritz-Gerrit Kropp (Grüne) äußerte sich massiv irritiert darüber, dass man vor vollendete Tatsachen gestellt werde. Bei der Beratung vor einem Jahr "war von Gewerbe keine Rede, wir haben mehrfach nachgefragt". Es sei mal wieder eine "typische Nummer", bei der die Gemeinde an der Nase herumgeführt werde.

Die Grünen äußerten Bedenken wegen des Flugbetriebs in einem FFH-Gebiet an fünf Tagen die Woche, dessen Ausmaß nicht absehbar sei. Kropp verwies auf Lärmschutzgutachten, die eine Kommune bei einem ähnlichen Projekt von Volocopter eingefordert habe. Es sollte erst einmal geprüft werden, welche Belastungen zu erwarten seien, auch hinsichtlich Parkplätzen und Verkehr.

In der Debatte zeigte sich, dass aktuell etwa 15 Angestellte von Volocopter in Oberschleißheim tätig sind. Ingrid Lindbüchl (Grüne) blickte ihre Kollegen an und fragte: "Regt sich hier keiner auf?" Sie halte es für einen einmaligen Vorgang, dass eine Verwaltung solch ein unabgestimmtes Vorgehen eines Unternehmens hinzunehmen gedenke.

Bürgermeister Markus Böck (CSU) sprach dagegen von einer "wahnsinnig herausragenden Chance" für die Gemeinde. Auf dem historischen Flugplatz könnte die Zukunft heimisch werden. Neben Böck warb auch Peter Benthues (CSU) um Zustimmung. Es gehe zwar um ein FFH-Gebiet, aber auch um einen Flugplatz. Stefan Vohburger (Freie Wähler) sprach von einer Chance für Oberschleißheim und äußerte Verständnis für die Eigentümer der Hallen. "Denkmalschutz kostet Geld."

Mit Blick auf die Hubschrauber der Bundespolizei gab die Rathausverwaltung Entwarnung. Florian Spirkl (SPD) fragte, wo könnten Drohnenflüge besser getestet werden als auf einem Flugplatz. Und doch stimmte er dagegen. Denn: "Erst machen und dann fragen, das geht an der Stelle nicht." Mit acht Ja-Stimmen zu fünf Nein-Stimmen wurde der Betrieb von Volocopter gebilligt.