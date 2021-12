Fußgänger und Radfahrer in Neuried müssen sich von kommender Woche an etwas umgewöhnen. Der Geh- und Radweg an der Zugspitzstraße wird vom Montag, 13., bis Donnerstag, 23. Dezember, zwischen dem Starnberger Weg und der Kreisstraße M 4 (einschließlich der Brücke über die M 4) voll gesperrt. Der Grund sind Erd- und Asphaltarbeiten für die Anbindung des neuen Weges an die bestehenden. Die Umleitung des Geh- und Radverkehrs erfolgt in dieser Zeit über den Starnberger Weg, die Forstenrieder Straße und entlang der M4.