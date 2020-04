Wolfgang Gerstenberger, 75, war als Volkswirt am ifo-Institut beschäftigt und in Kirchheim unter anderem Mitglied des Wirtschaftsbeirats.

Seit 50 Jahren lebt Wolfgang Gerstenberger in Kirchheim und seitdem mischt er sich in dem Ort ein: Er war Mitglied des Wirtschaftsbeirats, gründete einen Integrationsverein, arbeitete bei dem Verkehrskonzept mit und schreibt alle paar Wochen einen Leserbrief zum Gemeindegeschehen. Nun hat er auf etwa 20 Seiten analysiert, wie gut die Lebensqualität in Kirchheim tatsächlich ist - was den Wohlstand betrifft, aber auch die Freizeitmöglichkeiten, das Bildungsangebot und die Schadstoffbelastung. Seine Ergebnisse belegt er mit Zahlen, die er etwa vom bayerischen Landesamt für Statistik bezog. "Ich bin einer, dem Fakten lieber sind als Stammtischparolen", beschreibt sich der 75-Jährige selbst. Es ist eine Aussage, die zu seinem früheren Beruf passt: Als Volkswirt arbeitete er für das Ifo-Institut, beriet unter anderem die Europäische Kommission und verließ sich dabei ebenfalls lieber auf Zahlen als auf sein Bauchgefühl. Im Interview erzählt Gerstenberger, was ihn antreibt und vor allem, was sich in Kirchheim noch alles verbessern lässt.

SZ: Für Ihre Analyse brauchten Sie ein Vierteljahr. Wozu das Ganze?

Wolfgang Gerstenberger: Ich wollte einfach mal sehen, was sich über Kirchheim so herauskriegen lässt. Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell Datenbanken heutzutage Zahlen liefern.

Und wie lebenswert ist Kirchheim Ihren Ergebnissen zu Folge?

Nachdem was die Zahlen sagen, ist Kirchheim mindestens so gut wie der Durchschnitt des Landkreises oder manchmal sogar besser. Aber das heißt auch: Es gibt Orte, von denen sich Kirchheim etwas abschauen kann, und auf vielen Feldern Potenzial, etwas besser zu machen.

Zum Beispiel?

Der CO₂-Ausstoß könnte geringer sein. Denn die Einwohner hier besitzen mehr Autos als anderswo, die die Straßen zuparken und die Luft verschmutzen. Auf 100 Einwohner kommen in Kirchheim 55 Fahrzeuge, im Landkreisdurchschnitt sind es 49. Die Tendenz ist steigend und geht hin zu größeren Fahrzeugen, die noch mehr Sprit verbrauchen.

Aber die Gemeinde kann ihren Bürgern ja nicht verbieten, ein großes Auto zu kaufen.

Aber sie kann darauf hinwirken, dass die Menschen ihr Auto lieber stehen lassen - zum Beispiel indem Kirchheim Fahrradwege baut, den Nahverkehr stärkt, die Buslinien verbessert. Damit würde sie viel für das Klima tun. Luft nach oben gibt es in Kirchheim auch bei der Gewerbeansiedlung. Wir verbrauchen viel Fläche, schaffen aber wenig Wertschöpfung.

Was heißt das konkret?

Ein Betrieb braucht in Kirchheim im Durchschnitt 2000 Quadratmeter Fläche. Andere Gemeinden nutzen ihre Gewerbeflächen viel effizienter. Grasbrunn schafft es, auf dem gleichen Raum dreimal so viele Betriebe unterzubringen. Dabei gibt es in Kirchheim ohnehin nicht gerade viel Fläche und müsste die vorhandene besonders gut nutzen. Statt Lager- und Transportunternehmen sollte die Gemeinde versuchen, Dienstleistungsbetriebe oder verarbeitende Industrie anzusiedeln, die weniger Platz braucht, aber mehr Gewerbesteuern zahlt.

Was läuft in Kirchheim denn besser als anderswo?

Das Bildungsangebot liegt deutlich über dem Durchschnitt. In Kirchheim gehen 80 Prozent der Kinder unter sechs Jahren in den Kindergarten oder die Krippe. Im Landreis sind es bloß knapp 70 Prozent. Außerdem hat Kirchheim viele Fachärzte und eine große Vielfalt an Restaurants.

Welche Ergebnisse haben Sie besonders überrascht?

Ich hätte nicht gedacht, dass sich der Anschluss an die Fernwärme so positiv auswirken würde. Wenn wir keine hätten, sondern immer noch den gleichen Energiemix wie vor zehn Jahren, würden wir acht Prozent mehr CO₂ ausstoßen. Das zeigt, dass es sich lohnt, wenn wir die Fernwärme weiter ausbauen.

Wie gut gefällt Ihnen Kirchheim eigentlich persönlich?

Ich lebe seit 1970 gerne hier. Leider komme ich in meinem Alter nur noch selten vor die Tür. Wahrscheinlich habe ich mir auch deshalb so eine Mühe gemacht, um zu überprüfen, ob mein subjektiver Eindruck stimmt. Und Kirchheim steht tatsächlich nicht schlecht da. Jetzt muss ich die Gemeinde noch dazu kriegen, die Bürger zu befragen. Es geht ja nicht nur darum, wie Lebensqualität in Zahlen aussieht, sondern ob die Bewohner das auch so empfinden. Dann kann man die Schwachstellen benennen und sie beseitigen. Für den nächsten Gemeinderat könnten diese Informationen recht nützlich sein.