Es ist neben Sorglosigkeit oftmals auch mangelndes Wissen, das Menschen zu Klimasündern werden lässt. Angesichts der Bedrohung durch den Klimawandel sei es höchste Zeit zu handeln, heißt es nun in einer Pressemitteilung der Volkshochschule Taufkirchen, die in ihrem neuen Programm dementsprechend die "Bildung zur nachhaltigen Entwicklung" in den Mittelpunkt gestellt hat. "Denn vielen ist nicht bewusst, welch massive Auswirkungen beispielsweise die kurzlebigen Trends der Mode haben" - und genau hier setze die Bildung zur Nachhaltigkeit ein, erklärt Silvia Engelhardt, Leiterin der Volkshochschule Taufkirchen.

So etwa steht am 10. März ein Vortrag zu Slow Fashion, der Gegenbewegung zur günstigen, schnell-wechselnden Wegwerfmode, auf dem Programm. Im Studium Generale werden Wege aus der Klima- und Umweltkrise gezeigt und beim Vortrag zu "Slow Travel" (19. Mai) kann eine andere Art des Reisens entdeckt werden, die weniger klimaschädliches CO₂ verbraucht. Praktische Tipps und Workshops zeigen, wie ökologische, nachhaltige und plastikfreie Putzmittel herzustellen sind (23. März) und eigenes Gemüse auf dem Balkon gedeihen kann (28. März). Neu im Programm ist ein "Kleidertausch" am 2. April.

Wer mit einem Umstieg auf ein Elektroauto liebäugelt oder Strom mit einer Photovoltaik-Kleinstanlage auf dem Balkon selbst erzeugen will, für den dürften die Ausführungen von Energieberater Norbert Endres am 21. März und 10. Mai hilfreich sein. Das Programm ist von sofort an unter www.vhs-taufkirchen.de abrufbar. Weitere Informationen und Anmeldung auch telefonisch unter 089/614 51 40.