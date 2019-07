1. Juli 2019, 15:08 Uhr Volksfestsaison O'zapft wird

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Im Ortspark in Unterhaching werden dieser Tage das Bierzelt und die Fahrgeschäfte für das Bürgerfest aufgebaut, das am Freitag mit dem Anstich des ersten Bierfasses offiziell eröffnet wird.

In Garching, Kirchheim und Unterhaching beginnen diese Woche die Volksfeste - mit Bimmelbahn, neuem Bier und vielen Bands. Das Spektakel in der südlichen Landkreisgemeinde soll erstmals plastikfrei werden.

Von Iris Hilberth und Gudrun Passarge, Unterhaching/Garching

Der Autoscooter steht bereits, das Kettenkarussell ist ebenfalls schon montiert und beim Aufbau des Bierzelts fehlt auch nicht mehr viel. An diesem Freitag, 5. Juli, wird beim Unterhachinger Bürgerfest angezapft. Zehn Tage lang werden dann im Ortspark Masskrüge gefüllt und Hendl verspeist bei Live-Auftritten verschiedener Bands.

Doch nicht nur in Unterhaching startet die Saison der Volksfeste in dieser Woche. Gleichzeitig beginnt in Kirchheim auf dem Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz das dreitägige Dorffest, bereits am Donnerstag öffnet die Garchinger Bürgerwoche im Bürgerpark.

Wo gefeiert wird, bleibt am Ende auch jede Menge Müll. Das muss aber nicht sein, hat man sich dieses Jahr im Unterhachinger Rathaus gesagt und will zumindest den Plastikmüll auf ein Minimum reduzieren. Festwirt Edmund Radlinger verspricht ein "plastikfreies Volksfest", das erste überhaupt. Unterhaching sei da Vorreiter. "Einweggeschirr im Festzelt gibt es schon seit 20 Jahren wie bei allen Gemeinde-Veranstaltungen nicht mehr", sagt Ordnungsamtschef Wolfgang Ziolkowski. Diesmal aber, so Radlinger, habe man auch die Plastikstrohhalme, die Kunststoffeislöffel und die Einwegplastikflasche vom Bürgerfest verbannt.

Sogar die Folie um den Lebkuchenherzen wird durch eine Cellophanhülle aus Zuckerrohr ersetzt. Größte Herausforderung sei der Verzicht auf die Zitronentücher für die Hendl-Esser gewesen. "Aber auch dieses Problem haben wir gelöst", sagt Radlinger stolz und verweist auf sechs mobile Waschbecken im Festzelt, an denen die Besucher sich direkt nach dem Essen ihre fettigen Finger reinigen können.

Vorgaben für die Schausteller

"Wir müssen auf unsere Umwelt schauen", sagt Radlinger, und beim Unterhachinger Bürgerfest solle es nichts geben, "was dann als Plastikmüll im Bauch eines Walfischs landet". Den Schaustellern habe er entsprechende Vorgaben in die Verträge geschrieben, berichtet er. Nur eine Sache habe dieses Jahr noch nicht geklappt: Der Verzicht auf die kleinen Plastikspielzeuge, die es bei den Losbuden zu gewinnen gibt. Der Festwirt hofft, dass die nicht gleich im Müll landen.

Noch eine Neuerung hält das Unterhachinger Bürgerfest bei seiner 47. Auflage parat: Es wird erstmals Unterhachinger Bier ausgeschenkt. Am und im "Bierkarussell", das wieder nahe dem Ortsparksee aufgebaut wird und mit seinen Liegestühlen in den vergangenen Jahren sehr beliebt war, füllt "Rammlerbräu" die Gläser. Die kleine Brauerei wurde vor gut einem Jahr von Volleyballern des TSV Unterhaching gegründet. Hier wird am Freitag bereits um 16 Uhr angezapft, während im großen Zelt eine Stunde später das Fest offiziell eröffnet wird.

In Garching beginnt die 48. Bürgerwoche heuer mit einer Neuerung: Gleich am ersten Tag, am 4. Juli, ist Universitätstag im Festzelt im Bürgerpark. Kulturreferent Thomas Gotterbarm will damit die vielen Studenten und Mitarbeiter am Forschungscampus stärker in der Stadt integrieren. Geplant ist für 12 Uhr ein gemeinsamer Bieranstich mit Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) und TU-Vizepräsident Hans Pongratz. Danach gibt es ein Schafkopfturnier und von 18 Uhr an Livemusik mit Bands wie Zwoastoa und Heischneida, die die Studentische Vertretung ausgesucht hat. Damit das Zusammenwachsen von Campus und Ort besser klappt, wird eine Bimmelbahn eingesetzt, die am TU-Maibaum startet und zum Zelt fährt. Sie übernimmt während des Festzeltbetriebs auch den Pendelverkehr nach Hochbrück.

Offiziell beginnt das Fest am Freitag, 5. Juli. Dieser Tag steht unter dem Motto "Vereintes Garching". 180 Menschen und ein Hund gestalten das Programm, "damit wirkt knapp ein Prozent der Garchinger mit", wie Gotterbarm sagt. Etwa zehn Prozent würden ins Festzelt passen. Sie können sich über eine Modenschau der Nachbarschaftshilfe oder einen Sketch der Feuerwehr freuen. In der Nacht gibt es eine große Lasershow mit Musik. "Wir haben ganz bewusst auf das Feuerwerk verzichtet", sagt Gotterbarm: aus Umweltschutzgründen, um Feinstaub zu vermeiden.

Höhepunkt am Sonntag, 7. Juli, ist der Festumzug, der um 14 Uhr beginnt. Dazu werden mehr als 900 Menschen auf den Beinen sein, genauso wie elf Pferde und zehn Hunde. Auch die Studenten werden sich wieder beteiligen. Genauso wie die Uni auch Mannschaften zum Tauziehwettbewerb stellen wird, der am Montag um 19 Uhr stattfindet. Der Dienstag und Mittwoch wird musikalisch: mit einem Lehrerkonzert in der Musikschule am Dienstag um 19 Uhr und einem Sommerkonzert des Sinfonieorchesters am Mittwoch um 20 Uhr im Bürgerhaus. Am Donnerstag gibt es ein Open-Air-Kino um 21.45 Uhr. Der Verein Lebendiges Garching zeigt den Film "Mein Blind Date mit dem Leben". Die Bürgerwoche klingt aus mit dem beliebten Straßenfest. Hier haben wieder die Vereine ihren großen Auftritt.

Kulturbrettl und Kunsthandwerk

Beim Kulturbrettl werden auch Garchinger mitmischen, wie etwa Tom Gobik, Lehrer an der Grundschule Ost, der als Kabarettist auftritt, oder die Schülerband "The Green Beans". Ansonsten können die Besucher schlemmen und zwischen Ständen flanieren, an denen Kunsthandwerk angeboten wird. Das Straßenfest geht von Freitag (18 bis 24 Uhr ) bis Sonntagabend gegen 20 Uhr.

Die Kirchheimer feiern am Freitag von 17 Uhr an "Dahoam in Europa". In Zeiten von Globalisierung, wachsender Mobilität und Urbanisierung stelle sich die Frage nach Heimat mehr denn je, erläutert die Gemeinde das Motto. Heimat sei für viele ein Symbol der Kontinuität und Ordnung, des Verwurzeltseins, der Sicherheit und der Selbstbestimmung. Das stehe für Zugehörigkeit und Vertrautheit. Vereine, Einrichtungen und Organisationen wollen an 30 Ständen die Vielfalt Europas präsentieren.

Auf dem Programm steht am Freitag bayerisch-böhmische Blasmusik, für Samstag sind die Bands "Just Duty Free" und "Duo Feinrot" angekündigt. Nach Festgottesdienst und "Boarischem Hoagarten" endet das Fest am Sonntag mit der Kirchheimer Band "Divodi".