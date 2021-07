Von Udo Watter, Haar

Klangliche Strahlkraft, präzise Intonation, leuchtende Höhen und versierte Artikulation - wenn der Auftritt des Tölzer Knabenchores in der Kirche Mariae Sieben Schmerzen dem Namen seines Auftrittsortes gerecht zu werden verspricht, dann wohl in der Hinsicht, dass es fürs Publikum schmerzhaft schön werden könnte. An diesem Sonntag, 11. Juni, wird das Vokalensemble, einer der berühmtesten Knabenchöre der Welt, in dem Haarer Jugendstilgebäude, das 104 Jahre lang (1912 bis 2016) die Krankenhauskirche der psychiatrischen Klinik war, auftreten. "Ein wunderschöner Ort" sei dies, findet Matthias Riedel-Rüppel. Der Leiter des Kleinen Theaters hat ein Faible für den kunstgeschichtlich bedeutenden Sakralbau und dort vor einigen Jahre auch schon einige Konzerte veranstaltet, ehe die Kirche wegen dringender Sanierung wieder für die Öffentlichkeit geschlossen wurde. Umso glücklicher ist er jetzt, dass am Sonntag dieses Konzert statt finden kann (auch wenn die Sanierung noch nicht endgültig abgeschlossen ist), und dann gleich mit so einem renommierten Chor: "Dass dieser Moment nun gerade in dieser Jugendstilkirche im neuen Zentrums Haar beginnt, ist für uns eine besondere Freude." Die Veranstaltung markiert gleichzeitig den Auftakt einer neuen besonderen Zusammenarbeit zwischen dem Tölzer Knabenchor und seiner Geschäftsführerin Barbara Schmidt-Gaden sowie dem Kleinen Theater Haar. "Wir haben die Zeit der Pandemie auch dazu genutzt, neue Kooperationen einzugehen", erklärt Riedel-Rüppel.

Zwar wird der Chor aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen nicht in voller Personalstärke, aber doch mit einer erklecklichen Anzahl an jungen Sängern aufwarten. Und die Tölzer, die viel Wert auf solistische Ausbildung legen, sind ja ohnehin bekannt dafür, dass sie, gerade für einen Knabenchor, eine beeindruckende Klangkraft zu entfalten vermögen - aktuell werden etwa 200 Buben professionell in München unterrichtet Das Programm mutet viel versprechend an: Unter anderem werden von Johann Sebastian Bach die Motette "Der Geist hilft unserer Schwachheit auf" sowie "Lobet den Herrn, alle Heiden" erklingen, Franz Schuberts "Gesang der Geister über den Wassern", von Felix Mendelssohn-Bartholdy "Adspice Domine" und César Francks "Panis angelicus". Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten und weitere Infos gibt es über https://kleinestheaterhaar.de.