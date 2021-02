Bei einem Workshop hinter verschlossenen Türen will sich der Oberschleißheimer Gemeinderat demnächst grundsätzliche Gedanken zur Entwicklung des Ortes machen. Sobald derartige Begegnungen wieder möglich sind, will sich das Gremium in Klausur treffen, ins Auge gefasst ist vorerst der 6. März, der Arbeitstitel lautet "Oberschleißheim 2035".

Auf Nachfrage begründete Bürgermeister Markus Böck (CSU) den Ausschluss der Öffentlichkeit damit, dass es vorrangig um Flächenmanagement gehen solle. Die Gemeinde besitze "einige Liegenschaften, wo man überlegen sollte, wie man damit weitermacht". Dabei werde auch punktuell nötiger Grunderwerb ein Thema und darüber wolle man sich intern austauschen.

In Oberschleißheim ist es Usus, stetig Nutzungen zwischen den verfügbaren Immobilien zu verschieben. Gerade wird wieder geprüft, eine Kindertagesstätte in dem Gebäude zu errichten, in dem jetzt Mittagsbetreuung angeboten wird; davor wiederum war das Gebäude an eine Tagesstätte der "Augustinum Pädagogischen Einrichtung" vermietet.

Böcks Vorgänger Christian Kuchlbauer (FW) hatte bei seinem Amtsantritt 2014 eine verlässlichere Ordnung eingeleitet, ebenfalls mit einem internen Workshop. Ergebnis war damals unter anderem der Bau eines festen Gebäudes für die Volkshochschule, mit der einer der Bestandteile der üblichen Rochaden nun eine fixe Bleibe gefunden hat.