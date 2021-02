Die Volkshochschule Oberhaching bietet online einen Besuch in den Bayerischen Kunstsammlungen an

Die Türen sind derzeit verschlossen, doch dahinter verbergen sich herausragende Kunstschätze. Deshalb lädt Georg Reichlmayr an diesem Samstag, 20. Februar, unter dem Titel "Meisterwerke aus fünf Jahrhunderten: Die Bayerischen Kunstsammlungen" zu einem virtuellen Rundgang durch die Münchner Sammlungen ein. Die Veranstaltung via Teams beginnt um 19 Uhr und macht Lust auf reale Museumsbesuche im Sommer. Anmeldungen sind an die VHS Oberhaching unter ☎ 15 92 38 37/-0/-10/-11 oder per E-Mail an info@vhs-oberhaching.de zu richten. Im Anschluss daran werden die Zugangslinks versandt.