Eintauchen in die unbekannten Dschungelwelten von Borneo, Sumatra und Sulawesi - das ist noch bis Ende Januar in einer virtuellen Ausstellung des Umweltschützers Rhett A. Butler möglich. Die Bilder und Texte über Flora und Fauna zeigen einerseits die unberührte Schönheit dieser Dschungelwälder. Gleichzeitig erzählen sie von Not und Gier, von Zerstörung und Ungleichgewicht. Aber auch von neuen Ideen und einem neuen Verantwortungsgefühl für den Schutz der Wälder. Denn neben ihrem unersetzlichen Beitrag gegen die Klimaerwärmung sind die Bäume auch entscheidende Wasserspeicher und "Regenmacher". Umgesetzt wurde die Ausstellung von den Initiatoren des "Münchner Klimaherbstes", in Zusammenarbeit mit Memonature. Die digitale Bilderwelt ist zu sehen unter www.memonature.org oder unter www.klimaherbst.de.