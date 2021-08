Von Iris Hilberth, Unterhaching

Erstmals seit langem tagt ein Gremium des Gemeinderats wieder im Rathaus statt im großen Kubiz-Saal. Es rauscht und wummert, als die Mitglieder des Ferienausschusses ihre Plätze einnehmen. Und noch bevor Zweite Bürgermeisterin Johanna Zapf von den Grünen die Sitzung eröffnet, gibt es die ersten Beschwerden aus den hinteren Reihen: "Man hört hier nichts!". Zwei mobile Luftreinigungsgeräte rattern vor sich hin, eine große Mehrheit im Ausschuss ist schließlich dafür, sie abzustellen. Es ist zu laut. Außerdem sind die Fenster offen.

Die Demonstration der Geräte war auch ein kleiner Vorgeschmack auf die schwierige Entscheidung, die die Gemeinderäte an diesem Sommerabend in der zweiten Ferienwoche zu treffen hatte: Sollen sie "technische Maßnahmen zum infektionsgerechten Lüften und Luftreinigen" für die Grundschule an der Jahnstraße beschließen? Und wenn ja welche? Letztlich ringen sich die Unterhachinger Kommunalpolitiker dazu durch, alles zu bestellen, was eventuell helfen könnte: sowohl mobile Luftreiniger als auch fest installierte Lüftungsgeräte. Einen Teil muss die Gemeinde allerdings komplett selbst finanzieren.

Die Entscheidung, vor die beinahe allerorts die kommunalen Mandatsträger derzeit gestellt werden, ist alles andere als trivial. Für die fest installierten Geräte hat der Bund eine Förderung von bis zu 80 Prozent in Aussicht gestellt. 20 000 Euro pro Gerät muss man rechnen, für Unterhaching mit 24 Klassenräumen in der Jahnschule bleibt eine Restsumme von 96 000 Euro. Vorteil dieser Lösung: Die Geräte können im Nebenraum verbaut werden und sind daher nicht so laut. Zudem wird die mit Viren und CO₂ belastete Luft gegen Außenluft ausgetauscht. Außerdem haben sie neben dem hygienischen auch einen energetischen Effekt, denn die Lüftungswärmeverluste, die durch Fensterlüftung entstehen, können durch eine Wärmerückgewinnung vermieden werden.

Die fünfte oder sechste Welle

Allerdings ist ein solcher Einbau mit einer mehrtägigen Baustelle an der Schule verbunden. Die vom Rathaus mit einer Untersuchung beauftragte Ingenieurgesellschaft Hammer bezeichnet eine Inbetriebnahme im Sommer 2022 als realistisch. Will man aber so lange warten, wenn nach den Sommerferien die vierte Corona-Welle da ist und dann vielleicht die fünfte oder sechste folgt?

Für die mobilen Geräte braucht es nur eine Steckdose, und es gibt eine Förderung vom Land, allerdings nur 50 Prozent. Pro Gerät ist mit 3500 Euro zu rechnen. 30 Stück bräuchte Unterhaching für die Jahnschule, denn in großen Räumen müssen mehrere Luftreiniger platziert werden. 52 500 Euro müsste die Gemeinde Unterhaching zuschießen, wenn sie das Geld von der Staatsregierung beantragt. Es handelt sich um reine Umluftgeräte, die Viren aus der Luft filtern sollen. Weiterhin müssen regelmäßig die Fenster geöffnet werden. Luftreiniger dürften allerdings etwas schneller zu bekommen sein als die eingebauten Geräte. Jedoch haben sich auch hier die Lieferzeiten auf derzeit etwa acht Wochen verlängert, die Nachfrage ist schließlich stark gestiegen.

Während die noch relativ neue Grund- und Mittelschule am Sportpark ein gut funktionierendes Lüftungssystem eingebaut hat und für das Lise-Meitner-Gymnasium nach einer sechswöchigen Lieferfrist in diesen Tagen mobile Luftfilter für 50 Klassenräume und 24 Fachräume ankommen sollen, muss auch eine flotte und zugleich gute Lösung für die Jahnschule her. Fakt ist: Beide Förderungen kann die Gemeinde nicht in Anspruch nehmen. Der Bayerische Städtetag fordert zwar angesichts des Nebeneinanders von Förderung eine "Grundsatzentscheidung, ob mobile oder stationäre Anlagen die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen können". Die Frage sei auch, welche Auswirkungen, etwa auf Präsenzunterricht, Lüftungsgeräte im Falle eines weiteren Lockdowns hätten.

Die Fristen für den Anträge zur Förderung sind aber eng gesteckt, Vergabevorschriften machen die Beschaffung zusätzlich schwierig. "Machen wir endlich was", mahnte Claudia Köhler von den Grünen, "wir werden die Geräte immer wieder brauchen", glaubt sie. So wird Unterhaching nun die vom Bund geförderten Lüftungsgeräte ordern und zugleich komplett aus eigene Kasse 30 mobile Luftreinigungsgeräte anschaffen, die später in anderen Räumen, etwa im Hort, eingesetzt werden können.