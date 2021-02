Während alte Menschen oft große Wohnungen haben, die viel Arbeit machen, suchen die Jungen günstigen Wohnraum und vielleicht einen Nebenjob. Alt und Jung bilden also das perfekte Paar für eine alternative Wohnform nachbarschaftlicher Solidarität. Mit dem Generationen-Projekt "Wohnen für Hilfe" sind der Münchner Seniorentreff Neuhausen und das Studentenwerk eine Kooperation eingegangen, die beiden Altersgruppen dient. Am Montag, 8. Februar, stellt die Sozialpädagogin Ursula Schneider-Savage dieses Konzept für den Landkreis München vor. Der Vortrag mit Video unter dem Titel "Wohnen für Hilfe, die alternative Wohnform" beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldungen sind per E-Mail an bernhard.schuessler@gruene-ush.de zu richten. Die Zugangsdaten werden kurz vor Beginn verschickt. Näheres zu dem Konzept findet sich unter www.seniorentreff-neuhausen.de.