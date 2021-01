Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, heißt es oft. Dass sich starke Frauen von der Antike bis zur Moderne jedoch nicht nur durch ihre Relation zu Männern auszeichnen, davon erzählt der Historiker Georg Reichlmayr an diesem Sonntag, 31. Januar, in seinem Vortrag "Frauenbilder in der Münchner Kunst" im Auftrag der VHS Oberhaching. Amazonen, Walküren, Göttinnen, Lustobjekte und selbstbewusste Künstlerinnen stehen im Mittelpunkt dieser Betrachtung. Die einstündige Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Eine Anmeldungen unter www.vhs-oberhaching.de, telefonisch unter ☎ 15 92 38 37/-0/-10/-11 oder per E-Mail an info@vhs-oberhaching.de (Kursnummer 202-30017) ist erforderlich. Im Anschluss daran wird der Zugangslink zur Plattform Microsoft Teams versandt.