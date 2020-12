"Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühen?" Dieses Goethe Zitat ist seit jeher Ausdruck einen tiefen Italiensehnsucht und liefert den Titel für den Onlinevortrag von Georg Reichlmayr über die Meisterwerke der Deutschen Romantik in der Sammlung Schack, Prinzregentenstraße 9, in München. Namensgeber Adolf Friedrich Graf von Schack war von 1855 an einer der bedeutendsten privaten Kunstsammler Münchens und Goethe-Verehrer. Mit Erlkönig und Loreley, Rübezahl und den Zwergen, Drachen und Furien wird die Kunstwelt des 19. Jahrhunderts mit den unterschiedlichsten Fabelwesen und Märchengestalten bevölkert. Zu sehen sind sie in den Werken von Carl Spitzweg, Moritz von Schwind, Leo von Klenze und Carl Rottmann. Darüber berichtet Reichlmayr an diesem Freitag, 4. Dezember, von 18 Uhr an virtuell im Auftrag der VHS Taufkirchen. Anmeldungen sind zu richten per E-Mail an info@vh-taufkirchen.de oder unter ☎ 6145140 und www.vhs-taufkirchen.de zu tätigen.