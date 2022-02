Die Volkshochschule Süd-Ost in Ottobrunn startet in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus eine Vortragsreihe zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit. Ist der Klimawandel aufzuhalten? Welchen Beitrag können Menschen zum Klimaschutz leisten? Kann die Bundesregierung ihre Klimaziele noch erreichen? Diesen und anderen Fragen rund um den Klimawandel soll in vier Onlinevorträgen mit wechselnden Dozenten nachgegangen werden. Den Auftakt macht am Dienstag, 22. März, das Thema "Auf dem Weg in eine sozial-ökologische Wirtschaft", gefolgt von "Was heißt Ökologie?" am Dienstag, 29. März. Im Sommer gibt es Vorträge zu den Themen "Ökoroutine - ein neues Konzept?" am 19. Juli und "Klimawandel - und nun?" am 26. Juli. Die Teilnahme kostet neun Euro pro Vortrag, für Inhaber einer VHS-Karte ist sie kostenfrei. Weitere Informationen gibt es online unter www.vhs-suedost.de oder telefonisch unter 089/442 38 90.