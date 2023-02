Mit 29 Kursen fing es an, damals im Jahr 1973. Ein kommunaler Zweckverband sollte den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinden Kirchheim, Aschheim und Feldkirchen östlich von München ermöglichen, sich fortzubilden, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten und ohne große Hürden und lange Wege. Heute, 50 Jahre später, ist die Volkshochschule im Osten des Landkreises, kurz VHS Olm genannt, eine etablierte Bildungseinrichtung, unter deren Dach etwa tausend Veranstaltungen im Jahr stattfinden.

Zum Jubiläumsjahr präsentieren Geschäftsleiterin Carmen Stahl und ihr Team ein vielseitiges Programm mit einigen prominenten Namen, das gleichzeitig dem Grundsatz aus den Gründungsjahren treu bleibt. "Für dich, für mich, für alle" hat die VHS ihr Programm überschrieben. Das bedeute, dass damals wie heute die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer im Mittelpunkt stünden, sagt Stahl. Bezahlbare Bildung für alle sei das Ziel. So gibt es beispielsweise kostenfreie Vorträge zu politischen und historischen Themen. Neben Workshops, Exkursionen und Sprachkursen können sich Interessierte sportlich oder künstlerisch betätigen, ein Instrument spielen lernen oder ihre Fähigkeiten am PC verbessern. Um das Angebot der VHS Olm neu zu entdecken, lädt diese am Samstag, 4. März, von 10 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in Aschheim ein.

Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die VHS im Sommer mit ehemaligen und aktuellen Aktiven bei einem Fest im Foyer des Rathauses in Feldkirchen. Am Freitag, 30. Juni, wird dort unter anderem der Kabarettist Christian Springer auftreten, außerdem der Musiker Joseph G. Conners.

Das Programm der VHS Olm wird in diesen Tagen an die Haushalte in Aschheim, Kirchheim und Feldkirchen verteilt. Durchblättern und Kurse buchen kann man auch online unter www.vhsolm.de.