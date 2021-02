Heinrich Böll hat dem Land mit seinem "Irischen Tagebuch" einst ein literarisches Denkmal gesetzt. "Kirchen, Denkmäler, Docks, ein Gasometer: zögernde Rauchfahrten aus einigen Kaminen: Frühstückszeit, für wenige nur: noch schlief Irland." So schrieb Böll 1961. Seither ist der Reiz der grünen Insel mit ihrer Landschaft, den historischen Denkmälern aus vorgeschichtlichen wie christlichen Zeitepochen und einer dramatischen politischen Vergangenheit ungebrochen. "Geheimnisvolles Irland - Kulturelle und landschaftliche Perlen der grünen Insel", so lautet der Titel eines digitalen Vortrags, den die VHS Nord an diesem Dienstag, 9. Februar, via Zoom anbietet. Die anderthalbstündige Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Anmeldungen für diese Entdeckungsreise sind unter www.vhs-nord.de möglich (Kursnummer: S1715K-WEB). Im Anschluss daran werden die Zugangsdaten per E-Mail bekanntgegeben.