Rechtsanwältin Christiane Warnke erläutert in ihrem Vortrag wie die Rechtslage grundsätzlich ist und was es derzeit zu beachten giltt

Haben Sie eine Reise gebucht, eine Familienfeier, oder eine Hochzeit? Sind Sie Mieter, Kleinstunternehmer oder haben einen Verbraucherdarlehensvertrag geschlossen? Die Corona-Pandemie stellt nicht nur persönliche Planungen auf den Kopf. Wie aber wirkt sich die Pandemie in rechtlicher Hinsicht aus? Rechtsanwältin Christiane Warnke erläutert in ihrem Vortrag "Verbraucherrecht in Zeiten der Corona-Pandemie" an diesem Mittwoch, 22. April, 19 Uhr, in einem Live-Stream unter www.vhs-nord.de anschaulich, wie die Rechtslage grundsätzlich ist und was es derzeit zu beachten gilt.