20. September 2018, 22:12 Uhr Verständigung Nichts ist selbstverständlich

Bei einem kirchlichen Austauschprogramm lernen Jugendliche aus Tansania und dem Landkreis viel voneinander

Von Jacqueline Kluge, Egling/Haar

Auf einem Tisch zeugen Uno-Spielkarten und Jengaklötze noch vom Abend davor. Daneben liegen moosgrüne Bibeln auf einem Stapel. Einer nach dem anderen trudeln frühmorgens die 17 Jugendlichen und vier Betreuer der Jugendbegegnung im Frühstücksraum ein. Es duftet nach Toast und Kaffee. Die Jugendlichen, die aus Tansania kommen und aus Orten wie Kirchheim, Oberschleißheim, Taufkirchen oder Feldkirchen wirken müde, aber es wird auch gelacht im Frühstücksraum.

Seit etwa 40 Jahren unterhält das Evangelisch-lutherische Dekanat München Partnerschaften mit der lutherischen Kirche im südlichen Hochland von Tansania. Regelmäßiger Austausch gehört fest dazu. Gerade sind acht tansanische Jugendlichen und zwei Betreuer, Pfarrerin Yuster Elia Mgeyekwa und Berenick Aron Kihombo, da. Die Gruppe aus den im Süden Tansanias gelegenen Dekanaten Makambako und Ilembula, die vor allem landwirtschaftlich geprägt sind, verbringt mit deutschen Jugendlichen aus dem Dekanat gemeinsame Tage im idyllisch im Oberland gelegenen Landheim des Wittelsbacher Gymnasiums in Endlhausen, Gemeinde Egling. In dem mächtigen 400 Jahre alten Bauernhaus, das mit seinen rosa-blau gestrichenen Balkonen und blauen Fensterläden mitten im Grünen liegt, geht es ums Kennenlernen, um Glauben und die Suche nach Gemeinsamkeiten.

"Ich bin hierher gekommen, um die Menschen kennenzulernen, die uns unterstützen", sagt der 24-jährige Imani. Missionspfarrerin Dagmar Häfner-Becker, Pfarrerin an der Haarer Jesuskirche sagt: "Es geht darum, die Beziehungen zu stärken, sich kennenzulernen und vor allem auch den Glauben zu teilen."

Warum ausgerechnet Tansania? "Ein Großteil von Tansania ist christlich", sagt Pfarrer Karsten Schaller aus Oberhaching. Zudem sei Tansania ein sehr friedliches Land ohne Stammesfehden, welches viele Flüchtlinge aus afrikanischen Krisengebieten aufnimmt. Die Kirchen in Afrika würden "boomen." "In einer Dekanatsgemeinde bauen sie gerade eine große Kirche für 3000 Leute", sagt Schaller begeistert.

Konversationssprache ist in Endlhausen Englisch. Einen Teil der Verständigung macht die Musik aus. Es wird viel gesungen: vor dem Frühstück, zum Mittagessen, in den Pausen und natürlich zur morgendlichen Andacht. "Musik hat etwas, das ganz gut verbindet", sagt Häfner-Becker.

Für eine der fast täglichen "Reflexionseinheiten" haben Dominik, 17, und Alexandra, 19, eine Andacht und Gruppenarbeit vorbereitet. Der Schwerpunkt liegt dabei immer auf den Themen Identität und Bildung. Alle versammeln sich im Kreis und singen Kirchenlieder auf Deutsch, Englisch und Swahili, während Pfarrer Schaller mit der Gitarre begleitet. Die Tansanier sind anfangs noch sichtlich schüchtern, doch mit jedem Lied gewinnt der Chor an Stärke, bis der melancholisch beruhigende Gesang den ganzen Raum erfüllt.

Als Höhepunkte der ersten Woche gelten ein Besuch des Freilichtmuseums in Glentleiten und die gemeinsame Überwindung von Ängsten im Kletterwald. Hoch oben in den Bäumen war Teamarbeit gefragt. "Da ist es nicht schlimm, wenn du nicht die gleiche Sprache sprichst", sagt Alexandra. Für FC-Bayern-Fan Imani ist mit dem Besuch der Allianz Arena ein Traum in Erfüllung gegangen.

Aus der tansanischen Gruppe heißt es immer wieder, wie dankbar man sei für die Gastfreundschaft. Schatzmeister Kihombo äußert sich fasziniert davon, dass das Verkehrsnetz in Deutschland so gut ausgebaut sei. Im Gegenzug lobt die 22-jährige Mareike die unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Tansaniern: "Wir arbeiten alle zusammen, als wären wir eins und müssen uns nicht einmal absprechen." Die Psychologie-Studentin hat aber auch festgestellt, dass sie auf viele Fragen der Tansanier keine Antwort weiß. Sie sieht darin eine wichtige Erkenntnis, dass wir auch uns selbstverständlich erscheinende Dinge, wie fließendes Wasser, mehr wertschätzen sollten.

Die Jugendlichen setzten sich in ihren Runden mit Themen wie Modernisierung und Umwelt auseinander oder sprechen über Werte. Bei einem Seminar vergleichen sie das Sozialleben in Tansania und Deutschland. Anfangs ging die deutsche Gruppe davon aus, dass die Tansanier sozialer eingestellt sein würden als sie selbst. Während des Seminars stellten die Jugendlichen dann aber fest, dass beide Länder auf ihre eigene Weise sozial sind. Das deutsche Sozialsystem gibt es in Tansania nicht. Dort organisieren sich die Menschen stärker im Familien- und Dorfsystem. Dennoch, auch in Deutschland ist Gemeinschaft ein hohes Gut. "Wir haben uns individualistischer eingeschätzt, als wir am Ende sind", sagt Pfarrerin Häfner-Becker.

Auf die Frage, was alle verbindet, fallen den Teilnehmern viele Antworten ein: Religion, Musik, Humor, aber auch soziale Netzwerke. Um dieses Band zu stärken, halten sie es unter anderem für wichtig, offen miteinander zu sprechen, Zeit miteinander zu verbringen und füreinander zu sorgen. Das wird gleich umgesetzt: Als einer jungen Tansanierin die Flipflops kaputt gehen, findet die Gruppe ganz schnell neue. In der Pause übt eine Gruppe Swahili und jeden Tag lernen sich die Jugendlichen besser kennen - ob beim Uno-Spielen am Abend oder beim Quatschen am Frühstückstisch. "Die Tansanier gestalten uns und umgekehrt. Es ist unglaublich, was wir von denen lernen", sagt Schaller.