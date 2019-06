27. Juni 2019, 22:01 Uhr Veronika Arnold Mit Altgriechisch zur Traumnote

Die Mischung macht's: Mit den Prüfungsfächern Mathe, Altgriechisch und Geschichte hat Veronika Arnold ihr 1,0-Abitur geschafft. Dass es so gut ausfallen würde, hätte sie nach eigenen Worten nicht erwartet. Wie so viele, die so gut abschneiden, möchte sie nun Medizin studieren. Als erstes möchte sie am Krankenhaus Martha Maria in Solln ein Pflegepraktikum absolvieren. Bis sie studiert, will sich die 18-Jährige aus Schäftlarn ein Jahr Zeit lassen. Unter anderem steht eine Interrail-Reise durch Europa an. Ihr Englisch will sie durch einen Aufenthalt im englischsprachigen Raum aufbessern. "Das braucht man, wenn man in der Wissenschaft arbeiten will."