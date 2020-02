Aus der Ruhe entsteht die Kraft. Plötzlich Bewegung, verschiedene Rhythmen verweben sich zu einem mystischen Klangnetz, jeder spielt für sich und doch spielen alle zusammen. Perfekte Technik. Wer Kodo auf der Bühne erlebt, wird Zeuge einer Art geistig-körperlicher Verschmelzung von Mensch und Instrument. Anders als bei jüngeren Drummer-Ensembles aus Japan steht bei Kodo die Verehrung der alten japanischen Kunst des Trommelns im Mittelpunkt. Kraft gehört dazu, ein starker Wille und Disziplin, denn so schlicht die Instrumente auf den ersten Blick wirken, so herausfordernd ist die Kunst, sie wahrhaft zu beherrschen. "Legacy", das neue Programm von Kodo ist am Samstag, 21. März, 20 Uhr, und Sonntag, 22. März, um 16 Uhr in der Philharmonie im Gasteig zu sehen. Wer jeweils zwei Eintrittskarten für die Vorstellung am Sonntag gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 5. Februar, zwischen 11.10 und 11.30 Uhr unter Telefon 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage beantworten: Aus welchem Land kommen die Trommler? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.