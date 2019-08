20. August 2019, 21:29 Uhr Verlosung Love-Story mit Top-Hits

Von kur

Der preisgekrönte Welterfolg "Bodyguard - Das Musical" kommt in einer deutschen Inszenierung erstmals vom 7. November bis 15. Dezember ins as Deutsche Theater nach München. In der Bearbeitung des Oscar-Preisträgers Alexander Dinelaris wird aus dem Filmstoff der Neunzigerjahre ein Bühnenerlebnis der Gegenwart mit spektakulären Choreografien, Top-Hits in englischer Sprache gesungen, sowie einer packenden Liebesgeschichte. Der frühere Geheimagent Frank Farmer wird engagiert um Superstar Rachel Marron vor einem unbekannten Stalker zu schützen - gegen ihren Willen. Weder die exzentrische Diva noch ihr strenger Leibwächter sind bereit, Kompromisse einzugehen. Bis sich zwischen den beiden eine Liebesgeschichte entwickelt. Wer jeweils zwei Tickets für die Vorstellung am Dienstag, 12. November, 19.30 Uhr, gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 21. August, in der Zeit von 11.10 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Von welchem Oscar-Preisträger stammt die Musical-Bearbeitung? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Karten gibt es an der Theaterkasse, Schwanthalerstraße 13, Montag bis Samstag, 10 bis 19 Uhr, und an den bekannten Vorverkaufsstellen. Reservierte Karten und Restkarten können eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Theaterkasse abgeholt werden.