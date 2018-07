17. Juli 2018, 22:15 Uhr Verlosung Austro-Pop feiert Comeback

Wenn Zuschauer von den Sitzen aufspringen und "Fürstenfeld" von STS mitsingen, bei Ambros' "Skifoan" die Arme in den Himmel recken oder bei Fendrichs "Macho Macho" jede Zeile auswendig aufsagen, dann sind sie wohl gerade in einem Konzert von "I am from Austria", der Show mit Hits aus 50 Jahren Austro-Pop. In dieser Revue feiert der österreichische Pop ein fulminantes Comeback: als große Party mit einer "Überdosis G'fühl", das dank aufwendiger Technik auch in der letzte Reihe noch zu spüren ist. Mit Humor und Spielfreude zünden die Musiker von "I am from Austria" ein Hitfeuerwerk auf der Bühne. Sie zeigen, was für Songschreiber und Künstler der Austro-Pop in 50 Jahren hervorgebracht hat. Wer jeweils zwei Karten für das Konzert "I am from Austria" am Montag, 1. Oktober, 20 Uhr, im Circus-Krone-Bau in München gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 18. Juli, in der Zeit von 11.10 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Aus wie vielen Jahren Austro-Pop-Geschichte stammen die Hits? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Tickets gibt es unter www.eventim.de, www.muenchenticket.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.