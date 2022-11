Unterhaching:Crash beim Linksabbiegen

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Ottobrunner Straße und Hauptstraße beim Wirtshaus Kammerloher in Unterhaching ist am späten Donnerstagnachmittag eine 46 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Die Taufkirchnerin war mit ihrem Auto auf der Ottobrunner Straße in westlicher Richtung unterwegs, beim Linksabbiegen in die Hauptstraße übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Wagen, dessen Fahrer, ein 49-Jähriger aus Bad Aibling, den Zusammenstoß ebenfalls nicht mehr verhindern konnte. Die Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, der 49-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 4000 Euro, gegen die Taufkirchnerin wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Freiwillige Feuerwehr Unterhaching wurde wegen einer Rauchentwicklung an einem der Autos alarmiert und reinigte zudem die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen und Trümmerteilen. Aufgrund des Berufsverkehrs kam es kurzzeitig zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.