Der Fahrer eines Lieferwagens ist am Mittwochmorgen auf der Tegernseer Landstraße bei Taufkirchen tödlich verunglückt. Nach Angaben der Taufkirchner Feuerwehr war der 44-Jährige aus dem Landkreis Miesbach gegen 9.30 Uhr auf der ehemaligen B 13 in Richtung Sauerlach unterwegs. Am Ortsausgang von Taufkirchen, wo die Geschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer begrenzt ist, kam er mit hohem Tempo nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Alleebaum. Der Fahrer wurde im völlig zerstörten Wrack seines Wagens eingeklemmt, er musste mit schwerem Gerät befreit werden. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der 44-Jährige am Unfallort reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden. Dort erlag er jedoch seinen schweren Verletzungen. Die ehemalige B 13 war zwischen Taufkirchen und der Autobahnanschlussstelle Sauerlach der A 995 mehrere Stunden lang gesperrt.